Martijn Budding zesde in Circuit de Wallonie: “Miste net de hardheid in de sprint”

BEAT Cycling is het tweede deel van het seizoen begonnen met een zesde plaats. Martijn Budding sprintte in het Circuit de Wallonie, onderdeel van de Bingoal Cycling Cup, naar een ereplaats. “Hier ben ik wel blij mee”, reageert Budding. “Ik heb toch even geen koers gereden en wel meteen weer een hoog niveau te pakken.”

Vooraf was het plan van BEAT om met Budding te gaan sprinten. “Als er nog aangevallen zou worden, moesten we mee zijn”, vertelt de 25-jarige Veenendaler. “Maar mocht het bij elkaar blijven, dan speelden we mij uit. We misten één keer een kopgroep van zestien man, maar dat hebben we als ploeg goed en snel recht gezet. Daarna zaten we er attent bij.”

Uiteindelijk kwam het na bijna 200 kilometer aan op een massasprint in de straten van Charleroi. “Dat was gewoon afzien. Dan mis ik net even die hardheid, maar ik ben zeker tevreden”, aldus Budding, voor wie de Scheldeprijs begin april de laatste wedstrijd was. Met zijn zesde plaats haalde hij bovendien 40 UCI-punten binnen voor BEAT.

Het Circuit de Wallonie (UCI 1.1) is voor de Nederlandse conti-ploeg het begin van een drukke koersperiode. Zondag staat de Franse onverharde klassieker Tro-Bro Léon op het programma. “Daar willen we weer meedoen”, is hij ambitieus. “We zijn sterk zat en zeker op dat terrein kunnen we goed uit de voeten. Dus zondag kun je ons zeker van voren verwachten.”

Programma BEAT Cycling

Tro-Bro Léon (16 mei, bekijk de selectie)

Sint-Elooisprijs Ruddervoorde (19 mei)

Ronde van Limburg (24 mei)

Dwars door het Hageland (5 juni)

Elfstedenronde (6 juni)

ZLM Tour (9-13 juni)

Baloise Belgium Tour (9-13 juni)

NK wielrennen (18-20 juni)