Christophe Laporte triomfeert in Circuit de Wallonie

Christophe Laporte heeft het Circuit de Wallonie op zijn naam geschreven. De Fransman van Cofidis zegevierde in Charleroi na een wedstrijd van 194 kilometer door met een fietslengte voorsprong de massasprint te winnen. Zijn landgenoot Marc Sarreau (AG2R Citroën) finishte als tweede.

Gesloten openingsfase

Tijdens de derde wedstrijd in de Bingoal Cycling Cup duurde het even voordat er een kopgroep ontstond. Diverse renners waagden een poging, maar het duurde meer dan twee uur voordat vijf renners erin slaagden om even vooruit te blijven. De kopgroep met Yves Coolen (BEAT Cycling), Theo Delacroix (Intermarché – Wanty), Maxime De Poorter (Tarteletto – Isorex), Lorenzo Germani (Equipe continentale Groupama-FDJ) en Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix) was echter geen lang leven beschoren.

Met nog ongeveer zestig kilometer te gaan ontstond er een elite-kopgroep van veertien renners met onder meer de Belgen Oliver Naesen, Tim Wellens, Jelle Wallays, Floris De Tier en Henri Vandenabeele. Het peloton hield de leiders echter kort, waarna er al snel een hergroepering volgde.

Vandenabeele kleurt de koers

Vervolgens trok een groepje van drie renners ten aanval. Een gretige Vandenabeele was opnieuw van de partij. Ditmaal had de DSM-renner gezelschap van landgenoot Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) en de Fransman Hugo Page (Equipe continentale Groupama-FDJ).

In de finale kregen de renners drie lokale ronden van 10,8 kilometer voorgeschoteld. Vandenabeele kreeg problemen met zijn versnellingsapparaat, maar kon desondanks de aansluiting behouden. Moniquet moest op de voorlaatste klim afhaken en werd ingelopen door het peloton. Op 11 kilometer van de finish was het ook voor Vandenabeele en Page einde verhaal. Na afloop werd Vandenabeele voor zijn inspanningen gehuldigd als ‘Hero of the Day’.

Geen maat op Laporte

In de slotfase probeerden renners van onder meer SEG en de opleidingsploeg van Groupama-FDJ om weg te geraken, maar het door Lotto Soudal aangevoerde peloton hield het tempo hoog. De beslissing zou vallen in de sprint. Daarin leverde AG2R Citroën zijn kopman Sarreau in een zetel af aan de finish. Toen er om de overwinning werd gestreden, stond er echter geen maat op Laporte. De Cofidis-renner won met overmacht.

Merlier blijft leider in Bingoal Cycling Cup

Laporte boekte zijn tweede zege van het seizoen. Laporte volgt op de erelijst zijn landgenoot Thomas Boudat op, die de sterkste was tijdens de laatst gehouden editie in 2019.

In de strijd om de Belgium Cycling Cup pakte Laporte 14 punten. Tim Merlier blijft na zijn overwinningen in Le Samyn en Gp Monseré aan de leiding. Op 5 juni staat met Dwars door het Hageland de volgende manche op het programma.