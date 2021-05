BEAT heeft selecties voor Circuit de Wallonie en Tro-Bro Léon rond

BEAT Cycling staat komende week aan de start van twee eendagskoersen. De Nederlandse continentale formatie rijdt donderdag het Circuit de Wallonie (UCI 1.1) en zondag de Franse gravelkoers Tro-Bro Léon (UCI 1.Pro). Het is voor BEAT het begin van een drukke koersmaand.

Geen Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik deze week in de selecties van BEAT. Zij zijn, met oog op de aankomende Olympische Spelen, met de baanselectie op trainingskamp. Momenteel is de rest van de BEAT-selectie op trainingsstage in Vosselaar, waar het team extra op onverharde wegen kan trainen.

Na deze koersen heeft BEAT Cycling ook de Sint-Elooisprijs Ruddervoorde (19 mei), Ronde van Limburg (24 mei), Dwars door het Hageland (5 juni), Elfstedenronde (6 juni), ZLM Tour (9-13 juni), Baloise Belgium Tour (9-13 juni) en het NK (18-20 juni) op het programma staan.

Selectie BEAT Cycling voor het Circuit de Wallonie (13 mei)

Jordy Bouts

Martijn Budding

Luuc Bugter

Sven Burger

Yves Coolen

Piotr Havik

Marten Kooistra

Selectie BEAT Cycling voor Tro-Bro Léon (16 mei)

Jordy Bouts

Martijn Budding

Luuc Bugter

Piotr Havik

Jules Hesters

Marten Kooistra

Stefano Museeuw