Mark Padun vertrekt bij Bahrain Victorious. Dat maakt de klimmer uit Oekraïne bekend op zijn social media. Padun kwam de afgelopen vier jaar uit voor de WorldTour-ploeg, maar zal in 2022 uitkomen voor een ander team.

“Ik wil Bahrain Victorious bedanken voor de afgelopen vier jaar. Het is de ploeg waar ik mijn profcarrière begonnen ben”, aldus Padun. “Ik heb hier veel successen gekend en onvergetelijke momenten beleefd met de renners en de stafleden. Nu begint voor mij een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan, bij een andere ploeg die later bekendgemaakt zal worden.”

INEOS Grenadiers en Astana Qazaqstan

In de WielerFlits Podcast werd vorige week INEOS Grenadiers genoemd als mogelijk nieuwe ploeg van Mark Padun, maar er zijn meer kapers op de kust voor de 25-jarige klimmer. Zo staat Padun, die in de voorbije Dauphiné imponeerde met twee ritzeges, ook in de belangstelling van Astana Qazaqstan.

