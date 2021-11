We zijn terug met nieuws!

Podcast

Terug van (veel te lang) weggeweest: de WielerFlits Podcast! In deze wegkoersloze periode van het jaar pakken Maxim Horssels en Youri IJnsen de draad weer op. In deze aflevering vertelt Youri over zijn bezoek aan het EK veldrijden op de VAM-berg, geven we een langere uitleg over de nieuwe rubriek Rapportcijfers en sluiten we af met een aantal nieuwe en klinkende transfers. Luister snel!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed