Mark Cavendish wil nog minstens twee jaar door: “Zo lang nog zeker competitief”

Dat Mark Cavendish ook in 2023 nog wil koersen, was al bekend. Maar in gesprek met La Gazzetta dello Sport heeft de Brit nu verteld dat hij ook daarna nog actief wil zijn als beroepswielrenner. “Ik wil mijn carrière met nog minstens twee jaar verlengen”, zegt Cavendish tegen de Italiaanse krant.

“Het is niet alleen dat ik wil blijven fietsen, ik voel dat ik nog zeker twee jaar competitief kan zijn. Misschien meer, maar twee jaar moet zeker kunnen”, aldus Cavendish, die momenteel actief is in de Ronde van Italië. Op dag drie van de Giro, in het Hongaarse Balatonfüred, sprintte Cav nog naar een ritzege. Daarna behaalde hij nog een derde en een zesde plek.

Vorige week vernam WielerFlits al uit meerdere bronnen dat Cavendish aan een aantal topteams werd aangeboden. De sprintbom had het managementbureau waar hij mee samenwerkt de opdracht heeft gegeven om de markt te verkennen met het oog op een contract. Nu blijkt dat hij niet alleen in 2023 een ploeg wil hebben, maar ook daarna nog in het peloton hoopt rond te rijden.

Dat hoeft dus niet per se bij zijn huidige team Quick-Step-Alpha Vinyl te zijn. Die kans lijkt zelfs kleiner en kleiner te worden, aangezien de Belgische ploeg voor volgend jaar al een nieuwe sprinter heeft binnengehengeld: Tim Merlier. Deze overstap werd door verschillende bronnen bevestigd aan WielerFlits.