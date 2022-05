Mark Cavendish wil er nog een jaar bijdoen en dat hoeft niet per se bij Quick-Step

Als het van Mark Cavendish afhangt, rijdt de bijna 37-jarige sprinter ook volgend jaar in het peloton. De kans dat dat opnieuw bij Quick-Step-Alpha Vinyl zal zijn, wordt overigens iets kleiner. Cav wordt door zijn management immers bij meerdere teams aangeboden.

Anderhalf jaar geleden was Mark Cavendish ei zo na prof af. De snelle Brit kampte onder meer (tot twee keer toe) met het Epstein-Barr virus en kwam drie jaar niet meer aan winnen toe. Patrick Lefevere ontpopte zich in extremis tot reddende engel en gaf Cavendish een eenjaarscontract.

Na exact 1.159 dagen zonder zege bedankte Cav zijn teammanager met een overwinning in de Ronde van Turkije. Het werd het begin van een straffe comeback, met vier ritzeges en de groene trui in de Tour de France als hoogtepunt. Het gevolg was een contractverlenging voor een tweede jaar, maar de voorbije maanden kwam toch wat ruis op de relatie.

Tour de France

Een van de oorzaken is dat Fabio Jakobsen eind vorig jaar al naar voor werd geschoven als zekerheid voor de Tour de France. Cavendish zou de Giro rijden. Achteraf werd dit wel bijgesteld door Lefevere. “Er kan nog veel gebeuren”, aldus de teambaas. “Kijk naar vorig jaar. Wie het best in vorm is, gaat naar de Tour.”

Ploegleider Brian Holm schetste het iets genuanceerder. “Er is nog niks zeker. Fabio staat als eerste op de lijst, maar dat is ook omdat Cavendish pas vrij laat besloot om bij te tekenen. We dachten zelfs even dat hij zou stoppen.” Wat Cav ook niet zinde, was dat ‘het team’ niet met hem praatte over deelname aan Milaan-San Remo, toen Alaphilippe moest forfait geven. Hij is nochtans oud-winnaar van de Primavera.

Intussen is Cav aan de slag in de Ronde van Italië, waar hij wel bijzonder stevig omringd wordt. Met onder meer Michael Mørkøv, Davide Ballerini en Bert Van Lerberghe kreeg hij een bijzonder sterke lead-out mee naar de Giro. Een hongerige Cavendish bedankte op Hongaarse bodem meteen met ritwinst. Of dat zijn kansen op een eventuele Tourdeelname verhoogt, is nog maar de vraag.

2023

Lefevere gaf overigens onlangs nog aan op zoek te zijn naar een alternatief voor de bijna 37-jarige Brit. “Ik wil heel graag weer een Belgische sprinter in de gelederen”, vertelde hij half april aan La Dernière Heure. Doelende op Tim Merlier, die straks einde contract is bij Alpecin-Fenix.

Geen idee of dié uitspraak de reden is, maar het is een feit dat Cavendish het managementbureau waar hij mee samenwerkt de opdracht heeft gegeven om de markt te verkennen met het oog op een contract voor 2023. WielerFlits vernam uit meerdere bronnen dat de sprintbom de voorbije dagen aan een aantal topteams werd aangeboden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.