Mark Cavendish valt in Tour of Oman, schade lijkt mee te vallen

Mark Cavendish ging vandaag, in de voorlaatste etappe van de Tour of Oman, tegen de grond. Het goede nieuws: de Britse sprinter heeft op het eerste gezicht geen vervelende blessures opgelopen.

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl kwam in de koninginnenrit naar Green Mountain ten val op het moment dat het peloton op de kant ging. “Ik tikte, wat normaal is in de chaos van waaiers, een achterwiel aan en ging helaas vrij hard onderuit. Ik mag van geluk spreken dat ik er, zo op het eerste gezicht, geen ernstige blessures aan heb overgehouden.”

De 36-jarige Cavendish, die zijn weg wel kon vervolgen en uiteindelijk als 74ste over de streep kwam, heeft last van wat oppervlakkige schaafwonden en blauwe plekken. “Ik hoop dat de andere renners die betrokken waren in de crash ook in orde zijn. Ik wil tot slot nog de ronde-arts bedanken voor de nazorg.”

De vraag is nu of Cavendish morgen fris genoeg is om voor de zege te sprinten in de vlakke slotetappe naar Matrah Corniche. De rappe man gaat sowieso niet met lege handen naar huis, aangezien hij op dag twee de sprint wist te winnen in Suhar Corniche. Ook werd Cavendish tweede in de openingsrit van de Tour of Oman, achter Fernando Gaviria.