Jury bestraft Cavendish in Tour of Oman: Brit verliest puntentrui

Mark Cavendish gaat niet meer aan de leiding in het puntenklassement van de Tour of Oman. De Britse sprinter mocht na afloop van de vijfde etappe nog wel het podium op om de groene trui in ontvangst te nemen, maar na afloop werd Cavendish op de vingers getikt door de jury.

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl, die tijdens de etappe ten val kwam, werd bestraft vanwege het ‘afduwen aan een voertuig’. Dit gebeurde tot drie keer toe en dus besloot de jury na afloop van de koninginnenrit naar Green Mountain een boete van 300 Zwitserse Frank uit te delen aan Cavendish. De sprinter heeft ook negen strafpunten in het puntenklassement aan zijn broek.

Het gevolg is dat Cavendish nu niet meer de trotse eigenaar is van de groene puntentrui. De trui is nu in het bezit van Jan Hirt, die sinds vandaag ook de nieuwe leider is in het algemeen klassement. Dinsdag staat de slotetappe van de Tour of Oman op het programma. Cavendish kan bij ritwinst eventueel nog de eindzege veiligstellen in het puntenklassement.