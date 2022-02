Mark Cavendish na tweede plek in Oman: “Helaas moest ik buitenom”

Mark Cavendish is tweede geëindigd in de openingsrit in de Ronde van Oman. Daar kon de Brit wel mee leven. “Mijn snelheid was oké, maar ik moest buitenom en kon daardoor Gaviria niet meer inhalen”, laat hij na afloop weten. De ervaren Brit is pas weer zes weken in training na zijn klaplong die hij opliep bij een zware val tijdens de Zesdaagse van Gent. “Ik ben daarom blij dat ik weer in de mix ben.”

Een sportief vuistje voor zijn Colombiaanse rivaal Gaviria, een korte evaluatie met de ploegmaats en nog snel even op de foto met het zoontje van die ene local die deze middag naar het Convention & Exhibition Center in Muscat was afgezakt. Daarna fietste Mark Cavendish snel naar het teamhotel, een paar kilometer verderop. Reageren zou hij later doen, bij monde van de woordvoerder van Quick-Step-Alpha Vinyl.

Cav hield woord. Een uurtje na de wedstrijd rolde zijn reactie netjes binnen. “Ik voelde me de hele etappe goed”, begon hij. “En ik ben ook tevreden over de snelheid die ik op het einde kon maken. Jammer genoeg zat ik – rechts van de weg – in de verkeerde positie, waardoor ik buitenom moest. Gaviria inhalen zat er net niet meer in.”

“Zoals ik gisteren al zei, als je aan jouw eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen begint, ben je nooit zeker van je vorm. Het was vandaag vooral belangrijk het gevoel van racen terug in de benen te krijgen. Ik heb er wel vertrouwen in dat de conditie oké is. We hebben hier een groep die nog niet samen heeft gekoerst, dus de komende dagen gaan we daar verder aan bouwen.”