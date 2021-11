Mark Cavendish loopt twee gebroken ribben en kleine klaplong op bij val in Gent

Mark Cavendish heeft twee ribben gebroken bij zijn zware val tijdens de afsluitende koppelkoers van de Zesdaagse van Gent. Ook liep de Britse sprinter een kleine klaplong op. Cavendish heeft de nacht doorgebracht op de intensive care van het Universitair Ziekenhuis van Gent.

De Zesdaagse van Gent kende een tumultueuze ontknoping. In de afsluitende ploegkoers verloor Gerben Thijssen de controle over zijn fiets toen hij over een natte plek op de baan fietste. Kenny De Ketele kon een botsing ternauwernood voorkomen en stuurde daarbij hoog de baan in. Bij die uitwijkmanoeuvre bracht hij geheel onvrijwillig Lasse Norman Hansen ten val. Mark Cavendish kon de Deen niet meer ontwijken en ging ook onderuit.

Na het nodige oplapwerk van medisch personeel kon Cavendish wel weer rechtstaan, maar lopen kostte hem de nodige moeite. Nadat hij werd behandeld in zijn cabine op het middenterrein, werd de onfortuinlijke Brit op een brancard het Kuipke uit gedragen en een ambulance ingeladen. In het Universitair Ziekenhuis van Gent werd hij verder behandeld en bracht hij de nacht door op de intensive care, meldde zijn partner Peta Todd ’s avonds.

“Bedankt voor alle berichten”, schreef Todd, die samen met hun kinderen in het Kuipke aanwezig was om Cavendish aan te moedigen. “Mark brengt de nacht door op de intensive care na zijn ongeluk. Hopelijk is hij snel weer thuis bij ons. Dank ook aan het medische team dat ons hielp op de baan en aan de andere renners die de kinderen in hun cabine lieten zitten. Ook dank aan het personeel van Deceuninck-Quick-Step dat in actie kwam om te helpen.”

Twee gebroken ribben en een kleine klaplong

Vandaag maakte Deceuninck-Quick-Step bekend dat onderzoek heeft uitgewezen dat Cavendish twee gebroken ribben aan zijn linkerzijde en een kleine klaplong heeft opgelopen. Beide blessures zijn met medicijnen behandeld en de sprinter is ter observatie in het ziekenhuis gehouden. Naar verwachting wordt Cavendish later vandaag of morgenvroeg uit het ziekenhuis ontslagen. Daarna zal hij tijd nodig hebben om te herstellen.