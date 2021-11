Mark Cavendish valt hard en moet opgeven op slotdag Zesdaagse van Gent

Mark Cavendish is zondag zwaar ten val gekomen tijdens de afsluitende koppelkoers van de Zesdaagse van Gent. De Britse sprinter, die een koppel vormde met Iljo Keisse, ging samen met Lasse Norman Hansen Hansen onderuit. Cav ging niet meer van start.

Een slipper van Gerben Thijssen, onderin de baan door een waterplas langs de baan, zorgde ervoor dat Kenny De Ketele moest uitwijken. De afscheidnemende De Ketele nam bij die manoeuvre Lasse Norman Hansen hard mee in zijn val. Mark Cavendish kon de gevallen Deen niet meer ontwijken en kwam eveneens zwaar ten val. De koppelkoers werd daardoor, met een half uur op de klok, stilgelegd.

Hansen stond redelijk snel weer recht na zijn crash, maar Cavendish had meer medische verzorging nodig. Hij bedankte het publiek in ’t Kuipke, maar had zichtbaar pijn bij het lopen.

Op het moment van de valpartij stond Cavendish met Keisse vierde, op twee rondes van de leiders Roger Kluge en Jasper De Buyst.

Na een oponthoud van ruim 40 minuten werd de koppelkoers hervat. Dat gebeurde zónder Cavendish, die werd afgevoerd met een brancard. Zijn ploegmaat Keisse ging wel verder, maar in zijn eentje. Hansen kon na zijn valpartij de wedstrijd wel hervatten met Michael Mørkøv.

Ouille, quelle sale chute de Cavendish et Hansen sur la course finale des 6 Jours de Gand… Heureusement, les deux hommes se sont relevés et sont largement applaudis par le Kuipke de Gand (images de @sporza_koers) pic.twitter.com/LkIfD2pZkg — Greg Ienco (@GregIenco) November 21, 2021