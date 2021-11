Kenny De Ketele en Robbe Ghys winnen Zesdaagse van Gent op incidentrijke slotdag

Een afscheid in stijl voor Kenny De Ketele. De afscheidnemende baanwielrenner wist samen met Robbe Ghys de Zesdaagse van Gent op zijn naam te schrijven, na een spannend duel met Roger Kluge en Jasper De Buyst. De slotdag in ’t Kuipke was incidentrijk, want een valpartij met Mark Cavendish en Lasse Norman Hansen in de afsluitende ploegkoers ontsierde de finale.

De slotdag van de Zesdaagse, traditioneel op zondagmiddag, werd geopend door Yoeri Havik met een zege in de eerste puntenkoers. Daarna wisten ook Mark Cavendish (tweede puntenkoers), Tuur Dens (500 meter tijdrit), Kenny De Ketele (eerste dernyrace, ploegafvalling, tijdrit-baanronde), Jules Hesters (supersprint), Iljo Keisse (tweede dernyrace) nog te winnen.

Spanning in de top

Mede door de drie zeges van de afzwaaiende De Ketele stond hij met Robbe Ghys aan de leiding bij het begin van de afsluitende koppelkoers. Zij hadden 354 punten, net als de Deense wereldkampioenen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen. Ook Roger Kluge en Jasper De Buyst stonden in dezelfde ronde als de twee ploegen aan kop, maar zij hadden wel 281 punten.

Een zware valpartij van Lasse Norman Hansen en Mark Cavendish ontsierde een levendige finale, waarin de nodige koppels een ronde voorsprong wisten te pakken. Na een onderbreking van bijna 45 minuten werd de koers hervat zonder Cavendish, maar met Hansen. De Deen kon echter geen vuist meer maken in het klassement.

De strijd om de winst ging daardoor in de finale tussen de koppels Kluge-De Buyst en De Ketele-Ghys. Het Belgische koppel ging dertig rondes voor het einde voor een doublette; De Ketele en Ghys wisten in no time twee keer het peloton te lappen en namen (omdat zij ruim 60 punten meer hadden dan Kluge en De Buyst) de leiding in handen. Die gaven zij in de slotfase niet meer af, waarna een staande ovatie volgde voor De Ketele en Ghys.

Baanrecord

Ook was er een mooi record voor Nicky Degrendele. Zij zette in ’t Kuipke een baanrecord neer op de 500 meter met vliegende start. Ze zette een tijd neer van 30,257 seconden en reed een 40 jaar oud record van Rosella Galbiati (33,280 seconden) uit de boeken.

De Zesdaagse van Gent bij de beloften, de U23 AVS Cup, werd gewonnen door Noah Vondenbrande en Gianluca Pollefliet.