Mark Cavendish kan één jaar bijtekenen bij Quick-Step-Alpha Vinyl

Mark Cavendish kan zijn carrière in ieder geval met één seizoen verlengen. Waar hij eind vorig jaar na zijn laatste koersen steevast emotioneel voor de camera stond omdat het mogelijk zijn laatste wedstrijd kon zijn, liggen de kaarten nu anders op tafel. Cav won vier ritten in de jongste Tour de France en net daar verloopt het gesprek over een langer verblijf stroef.

De 36-jarige Manx Missile evenaarde in de jongste Ronde van Frankrijk het zegerecord van 34 etappezeges dat op naam staat van Eddy Merckx. Hij won ook het puntenklassement en andermaal zorgde Patrick Lefevere voor een revival bij een ex-toprenner. Het succes heeft een keerzijde, want het kamp-Cavendish zou nu meer willen verdienen dan de Belgische teammanager wil bieden. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Tijdens de jongste Tour of Britain heeft Lefevere officieel een contract voor één jaar voorgesteld aan de Britse wereldkampioen van 2011. De laatste weken verlopen de gesprekken tussen beide partijen naar verluidt stroef, omdat ze financieel een eind uit elkaar liggen. Lefevere heeft Cavendish volgens de Belgische krant een voorstel gedaan gebaseerd op bonussen.

Daarnaast heeft de flamboyante teammanager Fabio Jakobsen voor 2022 aangewezen als eerste sprinter. Normaliter mag de 25-jarige Nederlander – onlangs goed voor drie ritzeges in de Vuelta a España en het puntenklassement – zich volgend jaar opmaken voor zijn debuut in La Grande Boucle. Cavendish zou graag nog één ritzege boeken, waarmee hij alleen recordhouder zou zijn.

“De premisse is nochtans simpel”, stelde Lefevere onlangs al in een van zijn columns voor dezelfde krant. “Wij willen graag dat Mark bij de ploeg blijft en ik denk dat hij zelf ook weet dat het gras nergens groener is. Alleen mag hij in de euforie van de Tour zijn marktwaarde niet overschatten. Als iedereen normaal doet, komen we er wel uit”, was toen zijn gedachte. Wordt vervolgd.