Patrick Lefevere: “Voor de positie van derde sprinter denk ik concreet na over Elia Viviani”

Deceuninck-Quick-Step denkt concreet na over een terugkeer van Elia Viviani naar de ploeg. Dat laat ploegmanager Patrick Lefevere weten in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad.

Dat Viviani bij Cofidis op weg is naar de uitgang, klonk al langer in de geruchtenmolen – en is ook al bevestigd door ploegmanager Cédric Vasseur. Sindsdien werd de Italiaanse sprinter al gelinkt aan EOLO-Kometa, maar ook aan Deceuninck-Quick-Step. Bij de Belgische formatie maakte hij in 2018 en 2019 al furore, maar na zijn vertrek zakte hij ver weg. Eerder liet ploegmanager Lefevere al weten dat de Italiaan graag zou terugkeren op het oude nest.

In zijn wekelijkse column schrijft Lefevere dit weekend: “Voor de positie van derde sprinter denk ik concreet na over Elia Viviani. Tenminste zo concreet als mijn budget voor volgend jaar dat toelaat. Hij heeft zijn beste jaren bij onze ploeg gehad, maar natuurlijk is zijn prijs in overeenstemming met zijn palmares. Viviani of toch een jongere en dus goedkopere sprinter: dat is de knoop die ik moet doorhakken. Voorlopig ben ik niet gehaast.”

Mark Cavendish

Momenteel heeft Lefevere voor volgend jaar met Fabio Jakobsen een sprinter onder contract. De Nederlander tekende onlangs tot eind 2023 bij. Voor de ploegmanager zijn dat twee sprinters te weinig. “De vraag is natuurlijk wat er gebeurt met Cavendish. Na de Tour hadden we een etentje in sterrenzaak Boury in Roeselare, maar veel wijzer is niemand daar geworden. Er is even over business gepraat: de sponsors stelden een campagne voor waarin ze Mark image-wise wilden uitspelen, maar zelf vond hij dat niet in overeenstemming met zijn verloning op dit moment.”

“Ik heb daarop voorgesteld om te genieten van het eten en de gesprekken over contracten en cijfers even in de koelkast te stoppen. De premisse is nochtans simpel: wij willen graag dat Mark bij de ploeg blijft en ik denk dat hij zelf ook weet dat het gras nergens groener is. Alleen mag hij in de euforie van de Tour zijn marktwaarde niet overschatten. Als iedereen normaal doet, komen we er wel uit”, aldus Lefevere, die een opgeleefde Cavendish deze zomer vier etappes en de groene trui zag winnen in de Tour.