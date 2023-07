Mark Cavendish blij met sprintbenen: “Maar niet de beste aankomst voor mij”

Video

Nog geen 35e etappezege van Mark Cavendish in de Tour de France. De Brit werd zesde in Bayonne en was daar best tevreden mee. “Natuurlijk willen we graag winnen, maar ik ben blij met hoe de jongens reden en met mijn snelheid”, zei hij na de eerste massasprint tegen onder meer WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“We moeten het opnemen tegen teams die beter op elkaar ingespeeld zijn, die dit veel vaker doen”, aldus Cavendish. “We hadden een plan om me vooraan te krijgen met nog twee kilometer te gaan, bij de U-bocht. Daar hebben de jongens zich voor ingezet en dat hebben ze perfect gedaan. Dus eigenlijk was de klus daar geklaard. Daarna was het aan mij om de juiste wielen te vinden.”

“Ik ben blij met de snelheid”, vervolgde de 38-jarige Brit. “Ik denk dat ik vijfhonderd meter van de finish niet eens bij de eerste tien zat, misschien zat ik in vijftiende positie. Zesde was ik uiteindelijk toch? Ik had graag willen winnen, maar vooraf zeiden we al dat het niet de beste aankomst voor mij was, omdat de aanloop wat in dalende lijn was. Dat ligt de jongens met gigantisch veel kracht beter, jongens als Jonathan Milan (die niet actief is in de Tour overigens, red.), Wout van Aert, Philipsen… Iemand die hem op de 56 kan gooien en deze dan rond kan krijgen.”

“Honderd meter verder, met een sprint wat meer omhoog, ligt mij beter”, aldus Cav. “Maar met hoe het was, ben ik blij. We kunnen hier vertrouwen uit putten voor de komende dagen.”

Renshaw, Sánchez en Cees Bol

Cavendish krijgt deze Tour de France hulp van zijn vroegere ploeggenoot Mark Renshaw. De voormalig lead-out is momenteel ‘sprintadviseur’ bij Astana Qazaqstan. “Dat helpt veel. Niet alleen voor de finale, een beetje daar, maar ook voor de laatste 25 kilometer met die klimmetjes. We wisten precies hoelang ze waren, hoe je daar voorin bleef, waar je moest opschuiven voor de rotondes. Het helpt ongelofelijk veel. Hij deed het fantastisch, net als de jongens.”

“Luis León (Sánchez, red.) was steeds bij me, Cees (Bol, red.) was steeds bij me. We wisten dat Alpecin-Deceuninck het voortreffelijk zou doen. Ik vond het prima om bij hen te zitten. De jongens brachten me steeds naar voren bij de rotondes, zodat ik zo weinig mogelijk energie hoefde te verspillen. Ik ben superblij.”

Lees ook: Cees Bol over lanceren Cavendish in eerste massasprint: “Gehoopt hem iets verder te kunnen brengen”