Mark Renshaw gaat Mark Cavendish bijstaan in komende Tour de France

Mark Renshaw zal de komende Tour de France aan de slag gaan voor Astana Qazaqstan. Niet als renner, maar als adviseur voor de sprints en lead-outs. In die rol hoopt hij Mark Cavendish, voor wie hij in het verleden tal van sprints aantrok, aan zijn 35ste ritoverwinning in de Tour de France te helpen.

“Ik ben ontzettend enthousiast om terug te keren in de Tour de France met Astana Qazaqstan en Mark Cavendish als adviseur voor de sprints en lead-outs”, zegt Renshaw, die na het seizoen 2019 zijn carrière als wielerprof beëindigde, in een reactie op de site van Astana Qazaqstan.

“Nadat ik de mogelijkheid besprak om bij Astana Qazaqstan met Alexander Vinokourov en voormalig ploeggenoot Dmitriy Fofonov, kijk er naar uit op mijn kennis in te brengen om hem team te helpen om successen na te jagen. Ons doel is om overwinningen te behalen in de sprintetappes en ik ben gretig om de kennis en ervaring te delen die ik heb opgedaan als sprintaantrekker en ploeggenoot van Mark Cavendish.”

Vertrouwen

Onlangs won Cavendish nog de slotrit van de Giro d’Italia. “Marks recente overwinning in de Ronde van Italië bewijst dat hij nog steeds de snelheid, kracht en vastberadenheid heeft die nodig is om een etappe in een grote ronde te winnen. Met de hulp van Astana Qazaqstan en met de getalenteerde renners die geselecteerd zijn voor deze koers, heb ik er vertrouwen in dat hij het in zich heeft om te winnen in de Tour de France van dit jaar.”

Renshaw heeft andere opdrachten afgezegd in juli om Cavendish bij te staan, vertelt hij. “Dat toont mijn vertrouwen in hem. Ik ben enthousiast om, in voorbereiding op de belangrijke sprintetappes, samen te werken met de ploegleiders om zo’n effectieve mogelijke tactiek te ontwikkelen. Analyseren en sprintritten uitpluizen is iets waar ik enorm van hou”, aldus de 40-jarige ex-prof. “Mark zijn carrière is al een groot succes, maar ik kijk er naar uit om hem te helpen om zijn carrière met een hoogtepunt af te sluiten en die 35ste zege in de Tour te behalen.”

Duo

Cavendish en Renshaw waren in totaal negen jaar ploeggenoten. Van 2009 tot en met 2011 reden ze samen voor Columbia-HTC/HTC-Columbia/HTC-High Road. Nadat Renshaw enkele jaren bij Rabobank zijn eigen weg koos, vonden ze elkaar in 2014 weer bij Omega Pharma-Quick Step. Aan het einde van Renshaws carrière reden ze ook nog met zijn tweeën bij Team Dimension Data.