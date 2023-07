Cees Bol over lanceren Cavendish in eerste massasprint: “Gehoopt hem iets verder te kunnen brengen”

Video

Cees Bol hoopte vandaag Mark Cavendish van dienst te zijn in jacht op het Tourrecord van Eddy Merckx, maar het mocht niet baten in Bayonne. De Brit blijft op 34 etappezeges staan, nadat hij vandaag als zesde over de finish kwam. Bol reageert bij WielerFlits op zijn rol in de eindsprint en blikt vooruit op de etappe van morgen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“We bleven goed bij elkaar, maar ik had gehoopt hem iets verder te kunnen brengen. Dat lukte niet helemaal. Ik had achteraf hem iets eerder beter moeten afzetten. Al met al denk ik wel een goede eerste dag met wel wat verbeterpunten, maar vooral ook een hoop goede punten”, analyseert Bol de derde etappe van de Tour de France 2023.

Morgen lijkt het weer een dag voor de sprinters te worden, waar Bol dus opnieuw kan werken voor Cavendish. “Morgen is het op papier een nog grotere kans. We gaan er gewoon vanuit, maar het zal in principe altijd een sprint worden.”

Lees ook: Tour de France en wielersport dé verliezers van absurde aankomst in Bayonne