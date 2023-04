Marijn van den Berg en Julius van den Berg met EF-EasyPost in Parijs-Roubaix

EF Education-EasyPost heeft in haar selectie voor Parijs-Roubaix ruimte voor twee Nederlanders en een Belg. Marijn van den Berg en Julius van den Berg zorgen voor de Nederlandse inbreng, terwijl Jens Keukeleire de Belg van dienst is bij het roze WorldTeam.

Opvallend: kopmannen Neilson Powless en Alberto Bettiol ontbreken in Noord-Frankrijk. De Amerikaanse formatie laat weten dat Powless, de nummer vijf uit de Ronde van Vlaanderen, zich voorbereidt op de heuvelklassiekers. Bettiol is er niet bij vanwege ziekte.

De selectie van EF Education-EasyPost voor de Hel van het Noorden wordt gecompleteerd door Tom Scully, Owain Doull, Jonas Rutsch en James Shaw. Zij krijgen door de afwezigheid van Powless en Bettiol meer vrijheid in Roubaix.

“Veel van deze renners werken 60% of 70% van het jaar voor iemand anders, maar nu krijgen ze hun kans”, vertelt ploegleider Sebastian Langeveld, zelf derde in Parijs-Roubaix 2017. “Vanaf het Openingsweekend reden we in the picture en in Dwars door Vlaanderen en de Ronde reden we echt goed met Powless en Honoré. Hopelijk kunnen we deze periode positief afsluiten in Roubaix.”

