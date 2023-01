Marianne Vos over wisselend seizoen: “Het niveau ligt gewoon heel hoog”

Video

Marianne Vos kwam het op het NK veldrijden niet aan te pas. De wereldkampioene van Jumbo-Visma dacht in de modder van Zaltbommel even aan opgeven, maar zette door en werd tiende. Op bijna zeven minuten van winnares Puck Pieterse. Passend binnen een seizoen waarin Vos niet kan imponeren. “Het is niveau is gewoon heel hoog”, geeft ze aan bij WielerFlits.

“Marianne kwam niet haar parcours tegen, verre van dat zelfs”, concludeerde ploegleider Jan Boven van Jumbo-Visma na afloop. “En uiteindelijk kom je dan zwoegend in deze race. Even leek het alsof ze ging stoppen, maar dat was meer om even drie happen adem te nemen. Toen heeft ze zich herpakt. Maar dit is niet het parcours waar Marianne van droomde.”

Vos won in november nog de X2O Trofee in Kortrijk – haar enige zege van deze winter – maar nam daarna een lange pauze. Pas op 5 januari in Koksijde (vijfde) keerde ze terug en een week voor het Nederlands kampioenschap reed ze ook nog de Wereldbeker Zonhoven (twaalfde).

‘Een procent minder, dat maakt heel veel uit’

“De ene wedstrijd gaat beter dan de andere”, zegt ze er zelf over. “Wat dat betreft gaat het wisselend. Ik heb op zich een goede stage gehad en ik voel me conditioneel goed, dus wat dat betreft sta ik er goed voor. Ik hoop dat ik dat in de laatste wedstrijden van het seizoen nog kan laten zien.”

Een oorzaak voor haar prestaties is er niet, geeft Vos aan. “Het is niveau is gewoon heel hoog en als je zelf dan net een procent minder bent, dan maakt dat heel veel uit. Om wat voor reden dan ook. Ritme, vorm of parcoursen die je beter of minder liggen… Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds heel mooi is om te doen.”

Vandaag gaat Vos op trainingskamp naar Spanje met haar ploeg. “Volgende week is daar de Wereldbeker in Benidorm. Dat is mijn laatste wedstrijd en dan begint de voorbereiding richting Hoogerheide. Ik ben heel benieuwd. Het is een parcours dat we kennen, en voor mij een locatie waar ik goede herinneringen aan heb, dus ik vind het mooi om daar naar uit te kijken”, zegt ze.