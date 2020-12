Marianne Vos keert terug in Essen: “Ik ben gezond nerveus”

Dinsdag is het tijd voor de Ethias Cross van Essen en bovenal de rentree van Marianne Vos in het veld. De 33-jarige Vos rijdt er haar eerste veldrit van deze winter, nadat ze begin oktober haar wegseizoen stopzette. “Intussen ben ik al een poos opnieuw aan het opbouwen, want de drukke periode komt er nu wel snel aan”, legt Vos uit in een persbericht van de organisatie.

Haar programma loopt tot en met het WK in Oostende. “Ik heb aan bondscoach Gerben de Knegt aangegeven dat ik kandidaat ben voor de komende wereldbekerwedstrijden. Voor Dendermonde ben ik alvast geselecteerd, maar ik moet me uiteraard bewijzen voor de volgende manches. In de eerste crossen kan ik het nodige ritme opdoen”, zegt Vos.

De Brabantse kan met een goed gevoel terugkijken op de cross van Essen van vorig jaar, ze won toen namelijk. “Ik ben gezond nerveus. Noem het gerust een soort angst”, zegt de kopvrouw van CCC-Liv. “Ga ik wel goed genoeg zijn? Ik heb dat steeds weer, maar daar is dan ook niets fout mee, denk ik.”

‘Het zal niet meevallen om er meteen tussen te rijden’

Vos weet niet of ze zich in deze drukke kerstperiode tussen de top bij de vrouwen kan scharen. “Er steken momenteel vijf, zes – vooral Nederlandse – vrouwen bovenuit. Ik heb de wedstrijden gevolgd en vastgesteld dat de toppers elkaar naar een nog hoger niveau stuwen”, zegt ze. “Het zal niet meevallen om er meteen tussen te rijden. Niet dat ik het gevoel heb dat ik het niet meer kan, maar het zal op zijn minst wat tijd vergen.”

In 2020 rijdt Vos nog in het oranje van CCC-Liv, maar vanaf 1 januari draagt de zevenvoudig wereldkampioene het truitje van Jumbo-Visma. “Als ploegmaatje van Wout van Aert”, grapt ze tegen de organisatie. “Het is een mooie ontwikkeling dat Jumbo-Visma na het wielrennen en het schaatsen nu ook met een vrouwenteam komt. En dat ik er onderdeel kan van uitmaken is nog meer bijzonder. Ik zie het als een win-winsituatie voor zowel het vrouwenwielrennen als voor Jumbo-Visma.”