zaterdag 9 maart 2024 om 17:56

Mareille Meijering blijft Gaia Realini voor in bergrit Vuelta Extremadura en slaat zo dubbelslag

Mareille Meijering heeft de tweede etappe van de Vuelta Extremadura Féminas (UCI 2.2) gewonnen. De Nederlandse van Movistar koos in de laatste afdaling de aanval en bleef klimster Gaia Realini voor. Meijering is dankzij haar ritoverwinning ook de nieuwe leidster in het algemeen klassement.

Er moest behoorlijk geklommen worden in rit twee van de Vuelta Extremadura Féminas. Op de lange, laatste beklimming van de dag wist Meijering stand te houden in een sterke kopgroep, met onder meer topfavoriete Gaia Realini. Meijering kwam voorop te zitten met de Italiaanse pocket klimster en zette haar in de laatste afdaling onder druk. De Nederlandse wist weg te geraken en hield vervolgens stand te houden tot de streep.

De 28-jarige Meijering, die in de punchy openingsrit al naar een derde plaats was gesprint, won uiteindelijk met 22 seconden voorsprong op Realini. Ze nam ook de leiderstrui over van Olivia Baril, die op een minuut en vijftig seconden als zevende binnen bolde. Morgen wacht de laatste opdracht van de driedaagse rittenkoers: een 17,2 kilometer lange tijdrit van en naar Zafra. Meijering verdedigt daar een voorsprong van dertig seconden op Realini. Océane Mahé (Arkéa-B&B Hotels) staat derde in de rangschikking, op 49 tellen van Meijering.

Van Dijk

De Vuelta Extremadura Féminas staat deels ook in het teken van de rentree van Ellen van Dijk. De renster van Lidl-Trek, die in november 2023 beviel van haar zoontje Faas, verrichte in de rit van zaterdag belangrijk werk voor haar ploeg. Uiteindelijk kwam ze als vijftiende binnen, op twee minuten en 43 seconden van Meijering.