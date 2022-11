Marco Canola denkt aan einde carrière: “Mijn deadline is eind 2022”

Marco Canola is nog altijd zonder ploeg voor 2023. De Italiaan geeft zichzelf tot eind 2022 om een nieuw team te vinden, maar beseft ook dat dat lastig zal worden. “Ik ben al blij met mijn carrière. Wat er nu gebeurt is een bonus.”

Canola zit na het verdwijnen van Gazprom-Rusvelo als gevolg van de oorlog in Oekraïne zonder ploeg. Dat maakte de afgelopen maanden voor hem ingewikkeld. De Italiaan bleef wel doortrainen, zonder direct zicht te hebben op een bestaan als prof.

“Ik heb wel contact gehad met andere ploegen, maar die werden nooit concreet genoeg. Ik denk dat ik nog wel van meerwaarde voor bepaalde teams kan zijn als mentor. Sommige jonge coureurs weten nog niet hoe ze in een team moeten racen en daar wil ik ze graag bij helpen. Mocht het niet lukken, dan neem ik afscheid van het wielrennen”, aldus de Italiaan.

Canola boekte de afgelopen jaren negen profoverwinningen. Zijn grootste zege is de dertiende etappe in de Giro d’Italia in 2014. Ook won hij de Volta Limburg Classic.