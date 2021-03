Wout van Aert verliest leiderstrui Tirreno-Adriatico aan Tadej Pogacar

Tadej Pogačar heeft de macht gegrepen in Tirreno-Adriatico. De regerend Tourwinnaar nam op Prati di Tivo de leiderstrui over van Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma verweerde zich kranig op de slotklim, maar kon niet voorkomen dat Pogačar van hem wegreed. Pogačar hield een sterke Simon Yates nipt af voor de ritzege.

De zwaarste etappe in deze Tirreno-Adriatico leidde over de Sella di Como, de Passo Capannelle alvorens uit te komen bij de slotklim van Prati di Tivo. Benjamin Thomas (Groupama-FJ), Marco Canola (Gazprom-Rusvelo), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Matia Bais (Androni Giocattoli) en Emil Vinjebo (Qhubeka-ASSOS) maakten in de openingsuren van de wedstrijd het mooie weer.

Van Aert sterk

Het vijftal ging gestaag vooruit, want ze verzamelden al snel een voorsprong van negen minuten. Het teken voor het peloton en met name UAE Emirates om eraan te gaan trekken. Vinjebo was de eerste van de koplopers die zijn inspanningen moest bekopen. Ook voor Canola duurde het avontuur in de spits van de wedstrijd niet zo lang als misschien gehoopt. Vooraan toonde Würtz Schmidt zich de sterkste. Hij hield het lange tijd vol, maar op de slotklim moest ook hij het hoofd buigen voor de grote tenoren.

Aan de voet van de slotklim liet Mathieu van der Poel zoals verwacht de boel lopen. INEOS Grenadiers was intussen begonnen de meute te mennen, maar het was Giulio Ciccone die als eerste vanuit het peloton de knuppel in het hoenderhok gooide. Het luidde het begin in van een reeks demarrages van onder meer Pogačar, Nairo Quintana en Egan Bernal. Van Aert reed echter rond als een echte klassementsleider en hij wist telkens het gat keurig te dichten.

Pogačar houdt Yates af

Maar op de versnelling van de Tourwinnaar op goed 5,5 kilometer van het einde had de maglia azzurra geen antwoord meer. Sterker nog: niemand kon mee met een ontketende Pogačar. Van Aert zou stug door blijven rijden, maar hij zou uiteindelijk 45 seconden moeten prijsgeven. Dit betekent dat na de vierde etappe Pogačar een voorsprong van 35 seconden heeft op Van Aert. In de drie resterende ritten kan er nog veel gebeuren, dus de Belg heeft de eindzege allerminst uit het zicht verloren.

Van Aert zag op de slotklim Pogačar echter wel uit het zicht verdwijnen. Dat geldt ook voor Simon Yates, die op zoek ging naar Pogačar. Tevergeefs, want de 22-jarige Sloveen hield zes seconden over aan de finish. In de groep daarachter snelde Sergio Higuita naar een derde plaats. Dat was echter al op een halve minuut van Pogačar, die maar weer eens een onvervalste dubbelslag sloeg.