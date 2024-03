Youri IJnsen • dinsdag 19 maart 2024 om 19:00 dinsdag 19 maart 2024 om 19:00

Marco Brenner, eerste leider in Coppi e Bartali én de jongste teammanager van het peloton

Interview Op 1 augustus 2023 maakte Tudor Pro Cycling een hele batterij aan nieuwe namen voor 2024 bekend. Zwitserse precisie, zullen we maar zeggen. Eind oktober kwam daar Marco Brenner bij, van wie de contractuele optie van één extra seizoen bij en door Team dsm-firmenich niet werd gelicht. Bij de ploeg van Fabian Cancellara hoopt het 21-jarige toptalent zijn belofte wél in te lossen, iets wat hij al vroeg in het seizoen lukte met een ritzege in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Maar koersen voor Tudor is niet Brenners enige tijdverdrijf. Aan WielerFlits vertelt hij over zijn eigen passie: zijn eigen ploeg.

Als junior maakte de Duitser furore. In zijn eerste jaar maakte hij direct indruk door de zware Zwitserse rittenkoers Tour de Pays de Vaud (Nation’s Cup) te winnen, incluis drie ritten. Ook werd hij dubbel Duits kampioen, tweede in de Saarland Trofeo, won hij de GP Général Patton (beide eveneens Nation’s Cup) en was hij de beste in de Ronde van Oostenrijk. Daarnaast pakte hij drie ritten in de Giro della Lunigiana, een Italiaanse rittenkoers met een rijke erelijst. Met een vijfde plek op het EK in Alkmaar en brons op het WK tijdrijden in Yorkshire, lag de wereld aan zijn voeten.

Na dat eerste jaar bij de beloften kreeg hij meteen het stempel ‘de nieuwe Remco Evenepoel’. Er werd vanuit gegaan dat hij prof werd bij BORA-hansgrohe, gezien hij voor hun juniorenploeg Auto Eder reed. In het coronajaar 2020 werkte hij er zijn tweede jaar bij de junioren af. Hij verdedigde met succes zijn Duitse titels op de weg, pakte zilver op het EK tijdrijden en werd tijdens de wegwedstrijd vierde. Uiteindelijk was Team DSM – toen nog Duits – de Band of Brothers te snel af en maakten Brenner in 2021 op 18-jarige leeftijd meteen prof. Sindsdien had hij het heel lastig.

Hij tekende – zo bleek afgelopen najaar – niet een vierjarig contract bij de ploeg van Iwan Spekenbrink, maar voor drie seizoenen met de optie op een vierde. Die laatste optie werd uiteindelijk niet gelicht. Brenner kwam in zijn eerste drie WorldTour-seizoenen tot een twaalfde plek in de Ronde van Polen 2022, een tiende stek in de Tour of Norway 2023 en vanuit de vroege vlucht tot een vijfde plek op Peñas Blancas in de Vuelta a España van 2022. In die bewuste twaalfde etappe moest hij alleen Richard Carapaz, Wilco Kelderman, Marc Soler en Jan Polanc voor laten gaan.

Kans die zich per toeval voordeed

Afgelopen winter stapt Brenner over naar Tudor Pro Cycling. Naast zijn eigen carrière, heeft de Duitser ook zijn eigen juniorenploeg. Die formatie draagt ook zijn naam: Team Marco Brenner. Net als van de renner zelf, is Augsburg in het Zuid-Duitse Beieren de thuishaven. “Ik ben er erg trots op en blij dat ik mijn eigen juniorenploeg heb”, vertelt Brenner. “Het is voor mij een passie, ik geniet er echt van. Ik vertolk de rol van teammanager, laat ik het zo noemen. Ik onderhoud het contact met partners, bemoei me met operationele zaken en regel alles voor trainingskampen, bijvoorbeeld.”

Dat is niet het enige, want de jongeling bemoeit zich graag overal mee. “Denk ook aan het op orde maken van de fietsen en andere zaken die klaar moeten zijn”, gaat hij verder. “Ik ben daar drie jaar geleden mee begonnen. Toen ikzelf uit het juniorencircuit kwam, kreeg ik deze kans om iets terug te doen voor mijn thuisregio. Het team had een samenwerking met Auto Eder van BORA-hansgrohe. Toen ik daar wegging, scheidden ook de wegen van het juniorenclubteam en Auto Eder. Dus had ik het idee om het samen op te pakken met de regionale wielerbond.”

Brenner zegt dat die constructie slechts voor één seizoen werkte. “Sinds 2022 zijn we daarom onafhankelijk. We blijven groeien, het niveau is steeds beter. We werken met tien tot twaalf renners. Daarmee hebben we overeenkomsten; contracten wil ik dat niet noemen. Mijn vader helpt me hier veel mee. Hij neemt het stuk coaching op zich en is ook de ploegleider. Van beroep is hij accountant, dus doet hij voor mijn team ook al het papierwerk. Daarnaast is hij op alle wedstrijden, waardoor mijn vader ook een soort scout is. Al geef ik daarover ook mijn mening.”

Pro Cycling Manager in het echt

De jongeling doet ook zelf actief aan scouting. “Als ik thuis in Augsburg ben, ga ik ook naar jeugdwedstrijden kijken. Dat is een hobby van mezelf. Andere renners gaan misschien golfen of iets, ik ga kijken welke jeugdrenners mij opvallen”, legt hij uit. Brenner doet met andere woorden een beetje Pro Cycling Manager, maar dan in het echt. “Exact!”, lacht hij. “Waar deze ambitie vandaan komt? Als persoon houd ik ervan om zaken te organiseren of te managen. Ik vind het ook leuk om schema’s te hebben. Duitse pünktlichkeit? Haha, inderdaad een Duits dingetje.”

“Het begon eigenlijk allemaal met mijn verlangen om in mijn eerste profjaar een koers te organiseren. En toen kwam deze mogelijkheid. Eigenlijk was het heel spontaan, om eerlijk te zijn”, aldus Brenner. “Vooral in het off season ben ik er erg druk mee. Er zijn zelden dagen dat ik niets doe voor mijn ploeg. Dat loopt uiteen van koffie drinken met een sponsor tot het regelen van nieuwe kleding, van het passen tot het uitrekenen wat er vervolgens allemaal nodig is. Het is best veel werk, dat ik allemaal in november en december probeer af te werken.”

Zodra hij zelf vertrekt voor het eerste december-kamp, probeert hij het werk te reduceren. “Dan moet ik me op mezelf focussen. Maar de balans is eigenlijk best goed. Of het niet gek is dat ik zelf pas 21 ben en een team heb met renners van zestien en zeventien jaar? Dat was eigenlijk alleen zo in mijn eerste jaar, toen ikzelf natuurlijk pas achttien was. Destijds zat er een renner in mijn team die een jaar eerder bij Auto Eder een ploeggenoot was, waar hij eruit gegooid was. Nu ben ik daar aan gewend. Door het leeftijdsverschil kijken de jonge renners nu ook meer naar me op.”

Eerste twee ‘producten’

Dat het niet zomaar een side project is voor Brenner, blijkt uit het feit dat op drie jaar tijd al twee renners de stap maakten naar opleidingsploegen van WorldTeams. Zijn broertje Mauro reed in 2023 voor Development dsm-firmenich en Max Bock komt dit seizoen uit voor Groupama-FDJ U23. “Zij hebben het heel goed gedaan. Dat geeft mij uiteraard nog meer motivatie om de ploeg kansen te geven. Ik weet natuurlijk zelf hoe het is. Alle junioren willen de grote wedstrijden doen. Ik ben super blij dat ik mijn renners die kans kan bieden, ondanks dat het een regionaal team is.”

“We hadden daarom ook niet de beste renners van het hele land, maar intussen komen er wel aanvragen uit alle hoeken van Duitsland binnen”, glimlacht Brenner. “Als ikzelf zie dat iemand uit mijn ploeg het goed doet, voel ik me vrij om met andere teams contact op te nemen. Of ik me meer renner of teammanager voel? Toch wel renner, hoor. Maar ik kan me goed voorstellen dat ik deze rol na mijn eigen carrière, op een hoger niveau zou willen uitvoeren. Toch wil ik me eerst vooral focussen op wielrennen. Daar geniet ik het meest van en wil ik zo lang mogelijk doen.”