dinsdag 19 maart 2024 om 16:40

Marco Brenner opent Settimana Internazionale Coppi e Bartali met zege

De eerste etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024 is gewonnen door Marco Brenner. De beloftevolle Duitser van Tudor Pro Cycling wist met een late uitval uit de greep te blijven van een achtervolgende groep. Brenner is tevens de eerste leider in de Italiaanse rittenkoers.

Er werd vandaag niet alleen gekoerst in de Ronde van Catalonië. Ook op Italiaanse bodem denderde een wielerpeloton van A naar B. De openingsrit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali speelde zich af in en rond Pesaro. Er moest onderweg behoorlijk wat geklommen worden, maar twintig kilometer voor de finish was het meeste klimwerk wel achter de rug. De rappe mannen leken in deze korte etappe van net geen 110 kilometer zeker niet kansloos, al roken de aanvallers ook hun kans.

Vier renners vormen vroege vlucht

James Whelan (Q36.5), Erik Fetter (Team Polti-Kometa), Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling) en Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) waren de aanvallers van de dag. Deze vier avonturiers wisten een maximale voorsprong te vergaren van om en nabij de twee minuten. Dit bleek niet toereikend om het uit te zingen tot het einde. In het peloton werd het tempo bepaald door EF Education-EasyPost en UAE Emirates.

En dit was niet zonder reden. De Amerikaanse formatie gooide het in de finale namelijk over de aanvallende boeg. Met nog goed twintig kilometer te gaan besloot Jefferson Alexander Cepeda zijn geluk te beproeven, door weg te springen uit het peloton. De Ecuadoraanse klimmer van EF Education-EasyPost kreeg echter weinig ruimte en werd al snel weer bij de lurven gegrepen. Een daaropvolgende poging van Paul Double zette meer zoden aan de dijk.

Late uitval van Brenner is succesvol

De voor Team Polti-Kometa uitkomende Britse klimmer reed in zijn eentje naar de overgebleven koplopers Whelan, Wirtgen en Tarozzi. Dit viertal reed nog even voor het peloton uit, maar werd in de laatste vijftien kilometer in de kraag gevat. Konden we ons dan gaan opmaken voor een sprint? Visma | Lease a Bike leek in elk geval aan te sturen op een sprint, maar had wellicht geen rekening meer gehouden met een late uitval van Marco Brenner.

De beloftevolle Duitse klimmer, die sinds dit jaar uitkomt voor Tudor Pro Cycling, sprong op een mooi moment weg uit de voorste groep, reed een aardige voorsprong bijeen en dit bleek genoeg om zijn eerste profzege te boeken. Brenner bleef uit de greep van de opkomende Matteo Malucelli en Jenno Berckmoes en bezorgde zijn ploeg zo een nieuwe overwinning. Brenner, die zijn carriere begon bij (toen nog) Team DSM, is uiteraard ook de eerste leider.