maandag 1 januari 2024 om 17:13

Afscheidnemende Marco Brenner bedankt Team dsm-firmenich: “Heb hier grote stappen gezet”

Zoals WielerFlits in oktober al wist te melden, komt Marco Brenner komend seizoen uit voor Tudor Pro Cycling. Op 1 januari presenteerde de Zwitserse ploeg de 21-jarige Duitser, die een contract heeft getekend tot eind 2026. Zelf nam Brenner op Instagram afscheid van zijn inmiddels voormalige werkgever Team dsm-firmenich (dat komend seizoen doorgaat als Team dsm-firmenich PostNL).

“Ik heb enkele mooie jaren gehad bij het team”, aldus Brenner, die in 2021 prof werd bij het team van Iwan Spekenbrink. Hij tekende toen een contract voor drie seizoenen met de optie voor een vierde (seizoen 2024). Hoewel Team dsm-firmenich besloot die optie niet te lichten, kijkt Brenner met een goed gevoel terug op zijn tijd bij de ploeg. “Ik heb hier voor mijn gevoel grote stappen gezet in mijn ontwikkeling. Het was een goede omgeving om te werken. Ik wens mijn ploeggenoten en de staf al het beste.”

Brenner, die als 18-jarige met de nodige adelbrieven overkwam naar de profs, wist zijn status als toptalent nog niet weten te verzilveren bij de beroepsrenners. Sinds zijn profdebuut in 2021 zijn twee vijfde plaatsen in ritten van de Vuelta (rit 12) en Ronde van Polen (rit 5) zijn beste uitslagen in de WorldTour. Dit jaar was een zesde plek in de wegrace van het Duits kampioenschap zijn beste uitslag.