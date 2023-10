Maxim Horssels • vrijdag 27 oktober 2023 om 19:00

Marco Brenner verlaat Team DSM voor nieuw avontuur bij Tudor

Marco Brenner vertrekt na drie jaar bij Team dsm-firmenich. De jonge Duitser kan niet rekenen op een contractverlenging bij het Nederlandse WorldTeam. Verschillende bronnen bevestigen aan WielerFlits dat hij de overstap maakt naar Tudor Pro Cycling.

Brenner behoorde in zijn juniorentijd tot de absolute wereldtop met in 2019 onder andere eindzeges in de zware Zwitserse Nation’s Cup U19-wedstrijd Tour du Pays de Vaud (drie van de vijf ritten gewonnen) en de Öberosterreich Rundfahrt.

Meerdere WorldTeams zaten achter zijn handtekening aan. Hij koos uiteindelijk voor het toenmalige Team Sunweb. In de aankondiging spraken ze over een contract tot eind 2024. WielerFlits begrijpt dat het echter een contract voor drie seizoenen met de optie voor een vierde (seizoen 2024) betreft.

Team dsm-firmenich, zoals de ploeg inmiddels heet, heeft besloten die optie niet te lichten, waardoor Brenner opzoek mocht naar een nieuwe ploeg. De pas 21-jarige Duitser heeft zijn status als toptalent nog niet weten te verzilveren op profniveau.

Sinds zijn profdebuut in 2021 zijn twee vijfde plaatsen in ritten van de Vuelta (rit 12) en Ronde van Polen (rit 5) zijn beste uitslagen in de WorldTour. Dit jaar was een zesde plek in de wegrace van het Duits kampioenschap zijn beste uitslag.

Bij Tudor Pro Cycling treft hij volgend jaar een heel aantal teamgenoten. Naast hijzelf maken ook Alberto Dainese, Marius Mayrhofer en Florian Stork de overstap van Team dsm-firmenich naar de ploeg van Fabian Cancellara.