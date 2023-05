Marc Reef ziet kansen voor Roglic: “Een zwak moment is nodig om Thomas te kraken”

Jumbo-Visma is misschien wel de mentale winnaar van de achttiende etappe in de Giro d’Italia. Primož Roglič oogde in de finale naar Val di Zoldo sterker dan in de rit naar de Monte Bondone en pakte tijd terug op João Almeida. Roze trui Geraint Thomas was wel in staat om de Sloveen te volgen. “Maar slechts een moment van zwakte is nodig om hem te kraken”, aldus Marc Reef, ploegleider bij Jumbo-Visma.

“Tijd pakken op Thomas is natuurlijk het doel”, zei Reef na de rit van donderdag tegen Eurosport. “Aanvallen als deze gaan we blijven proberen. Thomas heeft laten zien dat hij heel sterk en goed in conditie is, maar slechts moment van zwakte is nodig om hem de kraken. Daar gaan we voor vechten.”

De ploegleiding van Jumbo-Visma erkende daags na de Monte Bondone-etappe dat de data van Roglič niet eens zo slecht waren. “Maar de andere twee waren gewoon sterker. Nu blijkt dat Primož zijn lijn doortrekt. Hij reed heel erg goed dankzij een sterke ploeg en vooral door Sepp Kuss. Hij was heel belangrijk op de steile klim, maar vooral ook het deel daarna. Het is mooi om te zien dat we wat tijd pakken op Almeida en hem passeren in het klassement.”

‘Met veel vertrouwen naar morgen’

“INEOS Grenadiers reed een hele dag een strak tempo op de beklimmingen, maar wij konden op het steile deel overnemen en Sepp het tempo laten bepalen. Primož kon daarna nog een aanval plaatsen en Sepp kon zelfs nog terugkomen. De afdaling kenden we ook goed. We pakken tijd terug, maar het mentale aspect is ook heel belangrijk. Na enkele zware weken kunnen we met veel vertrouwen naar morgen.”

“Primož is een van de sterkste renners in koers, dat heeft hij laten zien. We konden er vandaag voor gaan en zijn er ook voor gegaan. Hij zette de rest onder druk en dan is maar een zwak moment nodig. Daar moeten we voor strijden en dat geeft veel motivatie voor morgen en voor de tijdrit”, aldus Reef.

In het algemeen klassement is Roglič nu opgeschoven naar de tweede plaats, op 29 seconden van Geraint Thomas. Almeida is weggezakt naar de derde plaats en volgt nu op 10 seconden van Roglič.

