dinsdag 5 september 2023 om 19:00

Marc Reef (Jumbo-Visma) tevreden met tijdrit: “We hebben drie leiders die de Vuelta kunnen winnen”

Marc Reef kijkt goed terug op de tijdrit in Valladolid. De ploegleider van Jumbo-Visma ziet dat Sepp Kuss nog steeds de leiderstrui heeft en looft de chrono van Primoz Roglic.

“Kuss heeft nog steeds meer dan een minuut voorsprong op Evenepoel en Roglic heeft een geweldige tijdrit gereden. Hij heeft maar twintig seconden verloren. Het mag duidelijk zijn dat we ons in een geweldige positie bevinden”, zegt Reef bij Eurosport. “Alleen bij Vingegaard hadden we gehoopt op minder tijdsverlies, maar hij heeft wel alles gegeven en zich volledig gefocust op de tijdrit. Zijn terrein, de hoge bergen, komen er nog aan. Daarom moeten we nu niet teveel conclusies verbinden aan deze tijdrit.”

Reef bedoelt daarmee dat zijn team na een tijdrit niet meteen een leider voor de rest van de Vuelta moet aanwijzen. “Dat is te makkelijk, want dan zou het Primoz zijn na zijn goede tijdrit. We hebben vanochtend gezegd dat we drie leiders hebben die allemaal de Vuelta kunnen winnen.”