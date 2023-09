dinsdag 5 september 2023 om 18:04

Primoz Roglic lacht na tijdrit: “Sepp Kuss is nog steeds de man waarvoor we rijden”

Primoz Roglic was in een goede bui na afloop van de tijdrit naar Valladolid. De Sloveen hield de schade beperkt op Remco Evenepoel en zag Sepp Kuss de rode trui behouden. “Ik heb veel afgezien, maar ik ben blij met het resultaat.”

“Het had veel erger kunnen zijn, dus we mogen niet klagen. Hier ben ik heel blij mee. Remco is de wereldkampioen tijdrijden en hij is altijd supersterk”, gaat hij verder.

Roglic eindigde zelf als derde in de tijdrit. Daarmee pakt hij ook tijd op de meeste klassementsrenners. “Mijn powermeter liet goede getallen zien. De cijfers waren goed en ik ben echt vol gegaan. Dus ja, wat moet ik zeggen? Ik ben gewoon blij met het resultaat.”

Op de vraag of hij nu de onbetwiste leider is bij Jumbo-Visma, lacht hij: “Sepp Kuss is nog altijd de man in het rood, hé. We gaan volledig voor Sepp.”