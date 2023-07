Marc Madiot trekt conclusie na Tour de France: “Geen buitengewone uitslagen, maar wel goed gereden”

Marc Madiot heeft de balans opgemaakt na drie weken Tour de France met zijn ploeg Groupama-FDJ. Het Franse WorldTeam kwam voor het podium, maar eindigde uiteindelijk als negende met David Gaudu en elfde met Thibaut Pinot. “Ik denk dat we het goed hebben gedaan, ook al zijn de resultaten niet buitengewoon”, aldus de ploegleider.

De selectie van Groupama-FDJ voor de Tour de France was voorafgaand aan Le Grand Départ een van de meest besproken selecties van allemaal. Alles moest bij het Franse team wijken voor de ambities van Gaudu en Pinot, waardoor sprinter Arnaud Démare werd thuisgelaten. De Fransman sloeg vervolgens in de media van zich af.

Ook tijdens de Tour werd er veel over Groupama-FDJ gesproken, onder meer door Jumbo-Vima-ploegbaas Richard Plugge, maar op sportief vlak kon het team zich niet echt onderscheiden. “We hebben twee renners in de top-11, we zijn vijfde geworden in het ploegenklassement en hebben goede samenwerking getoond”, verdedigt Madiot zich. “De show van Pinot in de Vogezen zal ook bij velen voortleven in de herinneringen.”

“Natuurlijk is winnen belangrijk, maar wat voor mij ook geldt is de hele Tour lang commitment laten zien. Dat hebben we gedaan. Om te winnen, moeten de omstandigheden er ook zijn. We zijn in ieder geval consistent geweest. Als we als ploeg beter willen worden, horen dit soort wedstrijden erbij. Ook al was het niet altijd even spectaculair.”

“Wat me zal bijblijven van deze Tour is dat het team altijd verenigd, solide en competitief bleef”, eindigt Madiot.