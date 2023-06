Vertrekkende Démare vol onbegrip na niet-selectie voor Tour: “Boos en terneergeslagen”

Arnaud Démare kreeg deze week een bittere pil te verwerken. Groupama-FDJ heeft namelijk besloten om de Franse sprinter thuis te laten voor de aankomende Tour de France. De gefrustreerde Démare zit vol onbegrip. “Ik heb er hard voor gewerkt en moest bepaalde opofferingen doen”, lucht hij zijn hart in gesprek met L’Équipe.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Groupama-FDJ laat Arnaud Démare de komende Tour de France thuis. Dat heeft teammanager Marc Madiot vandaag laten weten in een communiqué. Sprinter Démare is het slachtoffer van de selectie van Thibaut Pinot. Madiot wilde Pinot aanvankelijk nog geen plekje in de Tourploeg toezeggen, maar nu mag de klimmer zich in zijn afscheidsjaar toch opmaken voor zijn allerlaatste Ronde van Frankrijk.

Démare op weg naar uitgang: “Dacht dat ik meer betekende voor de ploeg”

De bergkoning van de voorbije Giro d’Italia is één van de drie kopmannen van Groupama-FDJ in de aankomende Ronde van Frankrijk, naast Valentin Madouas en David Gaudu. Démare valt dit jaar dus buiten de boot en daar kan de rappe man maar moeilijk mee leven. “Dit is een tweede zware klap, nadat ik eerder al te horen kreeg dat er een einde komt aan mijn dienstverband bij Groupama-FDJ. Dat werd niet letterlijk zo gezegd, maar de boodschap was duidelijk.”

“Madiot kwam naar me toe en zei: we kunnen je niet behouden. Dat was het. Of ik wilde blijven? Ik had graag de keuze gehad. Ik voelde wel dat er steeds minder ambitie was binnen de ploeg om te investeren in een sprinttrein, maar ik zit hier al zo lang. Ik dacht dat ik meer betekende voor deze ploeg. Ik dacht ook echt dat ik naar de Tour zou gaan. Mijn familie had ook al vakantie geboekt in functie van de Tour, mijn vrouw had al een hotel voor tijdens de rustdagen…”

Lees ook: Groupama-FDJ bevestigt: Démare niet in Tourselectie Groupama-FDJ, Pinot wel

“Ik ben boos en terneergeslagen, aangezien ik echt hard heb gewerkt om goed te zijn voor de Tour. Ik heb in de winterperiode bepaalde opofferingen moeten doen. Ik wist al langer dat ik maar één ploeggenoot mee zou krijgen voor de sprints. Het was helemaal geen wedstrijd tussen Thibaut en mij. Een goede samenwerking met Pinot en ook David Gaudu was zeker mogelijk.”

“Ik wist dat ik zou moeten werken in bepaalde etappes. Ik wist dat de ploeg vooral wilde inzetten op het klassement, maar ik heb tijdens Parijs-Nice laten zien dat ik een goeie ploegmaat ben. Ik heb niet meer geprobeerd om Madiot van gedachten te doen veranderen, dat heeft toch geen zin. Ik heb hem wel gezegd dat dit enorm veel pijn doet na al die mooie jaren. Ik was emotioneel. En ik hoop dat hij dat ook begrijpt en voelt.”

Madiot: “Ik moet allereerst denken aan het ploegbelang”

Grote baas Madiot kan zich inleven in Démare, maar staat achter zijn keuze om de sprinter niet mee te nemen. “Ik begrijp zijn teleurstelling. Het was ook een zeer moeilijke beslissing. Ik voel mee met de renners, maar ik moet allereerst denken aan het ploegbelang. Het is een sportieve keuze en ik moet uiteindelijk de beste ploeg samenstellen. Renners hebben sterke, maar ook zwakke punten.”