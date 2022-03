Marc Madiot tegenstander van dropper post: “Vergeten de veiligheid”

Marc Madiot is tegenstander van de dropper post, het mechanisme waardoor renners via een knopje hun zadelpositie kunnen veranderen. De Franse ploegbaas van Groupama-FDJ heeft na de zege van Matej Mohoric in Milaan-San Remo zijn hart gelucht bij Ouest France. “We moeten toch ook aan de veiligheid denken?”, vraagt hij zichzelf af.

“Het is slim van hem. Het is spectaculair, en dat is wat we willen”, stelt de 62-jarige Madiot. “Ik wil ook niet de moraalridder spelen, maar Mohoric kwam meerdere keren heel dicht bij een valpartij. Hoe zou het zijn geweest als hij na de afdaling van de Poggio in een rolstoel was beland? Als we anderen gaan aanmoedigen om hetzelfde te doen, dan wordt het gevaar en het risico nog groter. We moeten toch ook aan de veiligheid denken? Maar ik heb het gevoel dat we dat iets te vaak vergeten.”

“Ik ben ploegbaas en houd er niet van om ouders te bellen dat hun kind in het ziekenhuis ligt. Dat is mij al eens overkomen en ik wil het niet nog een keer meemaken”, wijst de teammanager nog eens op de gevaren in het huidige wielrennen. De dropper post, die in Milaan-San Remo voor het eerst zijn intrede deed in het wegwielrennen, is wat dat betreft geen verbetering volgens Madiot.

De UCI bevestigde na La Primavera dat de dropper post wel degelijk toegestaan is op de weg. “De UCI zou er goed aan doen om deze echte problemen eens te onderzoeken”, reageert Madiot. “Maar ze zijn misschien niet krachtig genoeg tegen de lobby van de fietsenfabrikanten.”

‘Voor vooruitgang, ook voor gelijkheid’

Toch kan de Groupama-FDJ-baas het zijn renners niet verbieden om met een dropper post te rijden, mocht iemand erom vragen. “Ik zal wel ja moeten zeggen, want ik heb geen andere keuze. Als de anderen het doen, zouden wij het ook moeten doen. Maar ik ga er heel veel spijt van hebben, omdat ik vind dat we aan het afdrijven zijn. Ik zal zelf nooit het initiatief nemen, want naast het veiligheidsaspect denk ik ook dat dit niet in het DNA van het wielrennen zit”, vindt Madiot.

“Voor mij is de essentie van wielrennen dat je zo snel mogelijk gaat met je eigen benen en je eigen lichaam, op een fiets die zo goed als identiek is aan die van je tegenstander. Dat mag ook niet vergeten worden. Maar de ploeg van Mohoric heeft de middelen om dit te doen, terwijl er ook veel teams zijn die de mogelijkheid niet hebben om op zoek te gaan naar innovaties”, legt Madiot uit. “Natuurlijk ben ik voor vooruitgang, maar ik ben ook voor gelijkheid.”