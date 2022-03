UCI bevestigt: “Dropper post wel degelijk toegestaan”

Het was een thema na de finish van Milaan-San Remo: de dropper post van winnaar Matej Mohorič. De Sloveen van Bahrain Victorious maakte in de afdaling van de Poggio gebruik van een stukje techniek uit het mountainbiken. De UCI heeft vandaag middels een persbericht laten weten dat het gebruik van een dropper post is toegestaan.

De internationale wielerunie ging in 2014 al akkoord met het gebruik van een dropper post binnen het wegwielrennen, maar renners en ploegen moeten zich dan wel houden aan artikel 1.3.013 uit de UCI-reglementen. Over artikel 1.3.013 zegt de UCI het volgende:

The UCI Equipment Commission approved the use of dropper seatposts in road cycling competitions in 2014. Their use is subject to the minimum 5cm setback rule of article 1.3.013 of the UCI Regulations, i.e., when the dropper seatpost is set to its highest or lowest setting, the saddle setback must be in full compliance with article 1.3.013.