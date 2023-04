Marc Madiot pleit voor budgetplafond: “De reusachtige teams controleren alles”

Marc Madiot heeft in een interview gepleit voor een budgetplafond voor de WorldTour-ploegen. Dat deed de Franse manager van Groupama-FDJ nadat hij bevraagd werd over de dominantie van een aantal ploegen zoals Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck. “Het is erg moeilijk om de dingen te veranderen.”

Een onderzoek van La Dernière Heure toonde aan dat Jumbo-Visma, Alpecin-Deceuninck, UAE Emirates en Soudal Quick-Step dit kalenderjaar goed zijn voor maar liefst 73% van het aantal zeges. De Belgische krant vroeg vervolgens aan enkele figuren in het wielrennen hun mening. “Zo’n ploegen kunnen elke wedstrijd zes of zeven leiders opstellen. De meeste teams kunnen dat niet”, aldus Madiot.

“Als we de budgetten niet begrenzen, blijven we in een situatie waarin de reusachtige teams alles kunnen controleren. Maar het is erg moeilijk om de dingen te veranderen. Deze teams kunnen de dag, het tijdstip en de plaats kiezen van het moment dat ze flink gaan huishouden. En dat doen ze dan ook.” Madiot verwacht verder dat de verschillen tussen de grotere en kleinere ploegen steeds groter zullen worden. Uiteindelijk zal dit, volgens Madiot, ervoor zorgen dat meerdere ploegen het niet meer kunnen betalen.

Madiot: “Ik tel iedere euro”

“Als je met een renner onderhandelt, moet je veel meer geld uitgeven dan onze concurrenten om hem een gelijkwaardig inkomen te bieden”, ging Madiot verder. “Maar toch ben ik op het punt dat ik iedere euro tel.”