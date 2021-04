Manuel Senni aangereden op training: “Helm heeft mij gered”

Oud-profwielrenner Manuel Senni is dinsdag aangereden tijdens een training. De Italiaan werd frontaal geraakt door een automobilist die plots van de weg afdraaide. “Ik kon niet eens wegsturen of proberen te remmen”, legt Senni uit. “Gelukkig heeft mijn helm mij gered.”

“Ik reed op een doorgaande weg toen ik de auto in tegenovergestelde richting zag komen”, geeft de 29-jarige oud-renner van BMC en Bardiani-CSF aan. Vervolgens stuurde de automobilist plots richting een parkeerplek. “Ik raakte de auto heel hard en kwam via de motorkap hard op de grond terecht. Ik landde op mijn hoofd, schouder en gezicht. Ook mijn hand en knie werden geraakt.”

Senni vertelt dat de helm een belangrijke rol gespeeld heeft, want achteraf bleek dat hij ‘slechts’ hechtingen nodig had in zijn gezicht. Daarnaast had hij blauwe plekken op zijn jukbeen, kaak, schouder, knieën en hand. “Dat is echt een wonder, want het had echt heel slecht kunnen aflopen”, vertelt Senni.

‘Helaas is dit niets nieuws’

Momenteel komt Senni uit voor de continentale ploeg Amore e Vita. Zijn ploegleider Cristian Fanini reageert verdrietig. “Dit soort gevallen zijn helaas niet nieuw, ondanks alle inspanningen om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Te veel mensen hebben geen respect voor fietsers. Te veel mensen zijn afgeleid en rijden misschien met hun mobiele telefoon in de hand en brengen zo het leven van anderen in gevaar”, aldus Fanini.

“Manuel heeft veel geluk gehad, maar hoeveel andere wielrenners kwamen er erger vanaf? Michele Scarponi kwam er zelfs door om het leven. Zelfs werd ik in 2003 aangereden, in een situatie die leek op die van Senni. Daardoor moest ik stoppen met fietsen”, zegt de teammanager.