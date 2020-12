Wielertransfers 2021: Manuel Senni

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Manuel Senni

Het was al even bekend dat het contract van Manuel Senni bij Bardiani-CSF-Faizanè na drie jaar niet verlengd zou worden. Blessures speelden hem parten, zoals de wel bekende liesslagaderkwetsuur en een dijbeenbreuk en gebroken sleutelbeen. De 28-jarige Senni, die in 2015 prof werd bij BMC, gaf aan door te gaan trainen ondanks zijn onzekere toekomst. En nu heeft hij volgens TeleRomagna24 een contract voor één jaar getekend bij Amore e Vita-Prodir, een continentaal team uit Italië. Interesse van Androni Giocattoli-Sidermec in Senni liep op niets uit.