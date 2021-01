Geschorste Stefano Pirazzi krijgt mogelijk nieuwe kans

Stefano Pirazzi zit nog een vierjarige schorsing uit na een positieve dopingtest. Maar de geluiden dat hij in de lente terugkeert in het peloton, klinken steeds sterker. Naar verluidt kan de Italiaanse renner, als zijn schorsing in mei afloopt, aan de slag bij het continentale Amore e Vita.

Pirazzi werd in 2017 voor vier jaar geschorst, nadat hij voorafgaand aan de Giro d’Italia positief was getest op het gebruik van groeihormonen. Daardoor staat hij tot maandag 3 mei nog aan de kant. Het Italiaanse TuttoBICI meldt dat de inmiddels 33-jarige renner mogelijk bij Amore e Vita terugkeert in het peloton. De ploeg staat bekend om haar felle beleid tegen doping, maar daar staat tegenover dat ze dopingzondaars die berouw tonen vaak een nieuwe kans geeft.

Ploegmanager Ivano Fanini heeft goede hoop op de komst van Pirazzi, die in 2013 de bergtrui won in de Giro d’Italia. “Hij weet dat hij bij ons wellicht zijn enige kans heeft om terug te keren, aangezien we fel gekant zijn tegen doping. De renners die om welke reden dan ook met dit probleem te maken hebben gehad, zijn voor ons van fundamenteel belang om onze strijd voor een gezonde wielersport voor te zetten.”

Pirazzi begon zijn profloopbaan in 2010 bij Colnago-CSF Inox, de ploeg die later Bardiani-CSF werd. Naast dat de Italiaan in 2013 beslag legde op het bergklassement in de Giro, won hij een jaar later ook een etappe in de Italiaanse ronde. In de rit naar Vittorio Veneto maakte hij deel uit van een omvangrijke kopgroep. In de slotfase sprong hij weg bij zijn medevluchters en wist stand te houden tot aan de streep.