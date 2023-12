vrijdag 29 december 2023 om 15:45

Manon Bakker teleurgesteld ondanks podium plek, Zemanova juist trots

Video Sanne Cant bleek in Loenhout bij de vrouwen de sterkste te zijn in de modder. In de cross kreeg zij concurrentie van Manon Bakker en Kristyna Zemanova. Beiden moesten in ronde drie de Belgisch kampioene laten gaan. Meer dan een podiumplek zat er voor hen beiden niet in. De vrouwen hadden tegenstrijdige gevoelens bij deze prestatie.

Manon Bakker steekt haar teleurstelling na de cross niet onder stoelen of banken. Een derde plek voelt voor haar een nederlaag. “Van tevoren had ik meer verwacht. Ik kan dus niet zeggen dat ik tevreden ben. Meestal is de eerste dag van twee dagen cross niet goed bij mij en dat bleek weer zo te zijn vandaag.”

In ronde drie moest Bakker afhaken in de strijd om de zege. “In de diepe modder had Sanne meer power. De eerste rondes reed ik op kop en dat had ik misschien niet moeten doen. Ik dacht dat het harder kon. Dat was wellicht niet slim. Ik wilde op de technische stukken voorop rijden, maar dat was meer lopen dan fietsen. Daar had ik dus niks aan.”

Zemanova trots op tweede plek

De nummer twee van de Exact Cross Loenhout, de Tsjechische Kristyna Zemanova, was juist zeer tevreden met haar prestatie. “Ik voelde mij heel goed vandaag. Het was een hele mooie atmosfeer, maar Sanne was simpelweg beter. Zij reed heel sterk.” In de eerste ronde wilde zij samenwerken met Manon, maar toen reed ik weg met Sanne. Zij begon daarna sneller te rijden en ik kon het echt niet volgen.”

Dit seizoen richt Zemanova zich met name op het WK in Tábor. In haar eigen land wil de 20-jarige Tsjechische zichzelf laten zien. “Voor dit seizoen is het WK een thuisrace voor mij. Daar wil ik vechten voor het podium, maar er zijn natuurlijk heel veel goede concurrenten. Toch is dat mijn grote doel voor dit seizoen.”