zaterdag 6 januari 2024 om 15:17

Manon Bakker reageerde te laat op ‘de Zoe-aanval’: “Gokte erop dat Inge het dicht zou rijden”

Crelan-Corendon was goed vertegenwoordigd vooraan de Hexia Cross Gullegem, maar winnen zat er tegen Zoe Backstedt niet in. Manon Bakker werd tweede, Inge van der Heijden derde. Beiden gaven na afloop een flashinterview.

“Het was zwaar, maar ook een superleuke strijd met Zoe en Inge”, zei Bakker. “Aan het begin dacht ik: het laatste stuk ligt me echt. Daar probeerde ik het ook wel, maar Zoe is zo sterk. Ze reed bij ons weg op het asfalt. Ik hoopte eigenlijk dat Inge het gat zou dichten op het rechte stuk omdat ik weet dat zij daar iets beter in is. Maar we kwamen er niet meer bij. Ik denk dat ze de oververdiende winnaar is.”

Backstedt maakte het verschil bij het ingaan van de voorlaatste ronde. Ze plaatse een versnelling en had meteen een flinke kloof. “Ik was eigenlijk een beetje te traag met reageren. Ik had het eigenlijk moeten weten, want Zoe doet het heel vaak. Ik noem het vaak de ‘Zoe-aanval’, iedereen kapot rijden op de rechte stukken op de weg. Ik was te laat. Ik gokte op Inge, maar dat lukte niet. Toen maakte ik zelf ook nog een fout, waardoor het nog spannend werd voor de tweede plek. Maar uiteindelijk was ik gelukkig wel beter.”

“Toen ik dat foutje maakte, dacht ik wel even shit. Ik reed daar de hekken in, want je moest strak aan het kantje rijden. Ik dacht: oh, hier ga ik… Daarna haalde Inge me in. Ik wilde eigenlijk op kop zitten op het laatste stukje, maar op de brug naar beneden kon ik haar weer inhalen.”

Tevreden Van der Heijden

Van der Heijden startte ‘best oké’, stelde ze na afloop vast. “De eerste ronde ging ook ontzettend goed. Ik kon dat tempo wel even volhouden, maar in de vierde ronde kwam ik mezelf wel wat tegen. Zoe plaatste een versnelling en daar kon ik echt niet op reageren. Maar over het algemeen ben ik op dit parcours wel tevreden met een derde plaats.”

“Ik kon maar één tempo trappen, niet echt versnellen. Ik denk niet dat het een verkeerde keuze was om meteen de koppositie te nemen. Maar ja, deze parcoursen liggen me gewoon niet ontzettend goed. Ik ben toch wel tevreden met het resultaat.”

Het geeft Van der Heijden extra moed dat ze op zo’n parcours toch op het podium staat. “Ik krijg wel het idee dat het me steeds beter af gaat. Dat is wel positief en neem ik mee naar de volgende wedstrijden.”