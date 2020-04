Manager Trek-Segafredo: “Ons doel is om contracten te respecteren” woensdag 29 april 2020 om 17:42

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor het wielrennen. Zo kampen verschillende WorldTour-ploegen met financiële problemen, waardoor teams genoodzaakt zijn om in de salarissen te snijden. “Ons doel is echter om lopende contracten te respecteren”, zo citeert Cyclingnews Luca Guercilena, teammanager van Trek-Segafredo.

Bij Trek-Segafredo, dat naast een mannen- ook een vrouwenploeg heeft, zijn nog geen salarismaatregelen genomen. “De sponsoren staan nog achter ons. Ik ben me er ook van bewust dat ik geluk heb met deze ploeg”, zo liet Koen de Kort eerder weten. De Amerikaanse formatie wil ook in de toekomst zijn contractuele verplichtingen nakomen.

“We hebben als doel om alle contracten te respecteren”, zo doelt Guercilena op de mannen- en vrouwenploeg. De Italiaan hoopt wel dat zijn renners zo snel mogelijk weer kunnen koersen. “Als we later dit jaar nog goede reclame kunnen maken voor onze sponsoren, hoeven we nu ook niet na te denken over eventuele maatregelen.”

Guercilena zal nog een week langer moeten wachten op de hervormde kalender, zo heeft de UCI vandaag laten weten in een persbericht. Astana, Bahrain McLaren, Lotto Soudal, CCC en Mitchelton-Scott hebben al besloten om minder salaris te betalen aan hun renners.