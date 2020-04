UCI komt pas volgende week met hervormde kalender woensdag 29 april 2020 om 16:28

De UCI zal pas op dinsdag 5 mei met de hervormde kalenders voor het mannen- en vrouwenwielrennen komen. Dat heeft de Internationale Wielerunie na een conference call met de belangrijkste partijen binnen de wielersport besloten.

De wielerunie vergaderde vandaag met de vereniging van organisatoren (AIOCC), de vereniging van wielerteams (AIGCP en UNIO) en de rennersvakbond (CPA) over de nieuwe kalender voor 2020. Ook Marianne Vos was aanwezig bij het overleg als afgevaardigde van de atletencommissie van de UCI.

De bedoeling was om na het overleg een definitieve kalender samen te stellen voor het mannenwielrennen, maar de UCI heeft besloten om dit met één week uit te stellen. In een persbericht heeft men het over ‘enkele onduidelijke zaken met betrekking tot de gezondheidssituatie’.

De UCI wil eerst nog om de tafel met de Professional Cycling Council alvorens de definitieve kalenders te presenteren, aangezien de PCC medeverantwoordelijk is voor de UCI WorldTour-kalender. De partijen zullen bij het samenstellen van een nieuwe kalender rekening houden met de specifieke coronamaatregelen in Europese landen.

De UCI zal verder nog kijken naar de regels omtrent het aantal ploegen in een wedstrijd, maar ook naar het aantal renners per team in een wielerkoers.