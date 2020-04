Koen de Kort: “Niemand spreekt over volgend jaar, al denkt iedereen er wel aan” zondag 26 april 2020 om 16:52

Koen de Kort heeft met zijn ploeg Trek-Segafredo nog niet gesproken over een contract voor volgend seizoen. Dat heeft alles te maken met de huidige situatie vanwege de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. “Meestal was het na de Vlaamse klassiekers al duidelijk. Dat is nu absoluut niet het geval”, zegt De Kort tegen het AD.

Van duidelijkheid is momenteel nog geen sprake voor de 37-jarige helper. “Vaak heb ik de onderhandelingen zelf gedaan en meestal was het na de Vlaamse klassiekers al duidelijk, wat mijn intentie was en wat de intentie van de ploeg was. Ook het bedrag wat er mee gemoeid was. En rond deze periode wist ik dan waar ik aan toe was”, aldus De Kort.

Maar op dit moment, midden in de onzekere coronacrisis, is dat niet aan de orde. “Er is nog helemaal niet over een nieuw contract gesproken. Met geen woord. Niemand spreekt over volgend jaar, al denkt iedereen er wel aan. Het kan allemaal in orde komen, maar ook helemaal fout zijn”, weet hij. Bij Trek-Segafredo, dat naast een mannen- ook een vrouwenploeg heeft, zijn nog geen salarismaatregelen genomen. “De sponsoren staan nog achter ons. Ik ben me er ook van bewust dat ik geluk heb met deze ploeg.”

Eerder liet Koen de Kort al weten serieus na te denken over het einde van zijn carrière als profwielrenner. “Dat is een heel slecht scenario, maar het zijn wel scenario’s die ook door mijn hoofd gaan”, zei hij eind maart.

