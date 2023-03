Man in vorm Philipsen: “Een sprint met een grote groep is uitgesloten”

Wout van Aert begint vandaag, zeker na zijn zege in de E3 Saxo Classic, als topfavoriet aan Gent-Wevelgem. Een andere Belg zal echter ook hopen op de overwinning: Jasper Philipsen. De sterke sprinter van Alpecin-Deceuninck is de laatste weken uitstekend op dreef.

Philipsen won dit seizoen al twee etappes in Tirreno-Adriatico en was afgelopen woensdag – in vergelijkbare omstandigheden – nog de beste in de Classic-Brugge-De Panne. De Belg staat dan ook met erg veel vertrouwen aan de start. “Al heeft Van Aert zijn favorietenrol vrijdag weer ferm weten bij te zetten. Ik ben zelf ook in goede doen en deze weersomstandigheden moeten me wel liggen.”

“Al is Gent-Wevelgem wel een langere koers dan Brugge-De Panne. Er staat vandaag wat minder wind, maar de temperatuur ligt wel lager. Het zal afzien worden. Het is belangrijk om vandaag goed te eten. In deze omstandigheden is het namelijk lastig om gelletjes tot je te nemen.”

Philipsen kan na een zware koers altijd terugvallen op zijn vlijmscherpe sprint, al is het maar de vraag of het vandaag tot een sprint zal komen. “Een spurt met een grote groep is uitgesloten”, denkt Philipsen. “Ik verwacht een klein groepje aan de meet.”