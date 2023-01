Magnus Cort mist seizoensstart door knieblessure

Knieproblemen zitten Magnus Cort (30) in de weg, zo aan het begin van het nieuwe wielerseizoen. De Deense hardrijder van EF Education-EasyPost heeft daardoor een streep moeten zetten door de Challenge Mallorca eind deze maand.

“Ik heb wat problemen met een knie die niet doet wat ik wil, al best wel een tijdje”, schrijft Cort op Instagram. Aan zijn beoogde programma zal dus wat gesleuteld moeten worden. “Ik weet niet wanneer ik nu mijn seizoen ga beginnen. In ieder geval niet hier op Mallorca, wat wel de bedoeling was.”

Cort, die vorig seizoen een etappe in de Tour won en in 2023 voor ritwinst in de Giro d’Italia wil gaan, geeft aan dat hij wel verbetering ziet. “Het begint beter aan te voelen en ik rijd al enkele rondjes mee met de jongens hier op het trainingskamp, maar daarna keer ik wel eerder terug naar huis”, zegt hij.

