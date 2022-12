Magnus Cort keert komend seizoen terug in de Giro: “Ik wil absoluut een rit winnen”

Magnus Cort kende een behoorlijk succesvol 2022. De Deen reed, in eigen land, dagenlang in de bolletjestrui van de Tour de France en won in die ronde ook een rit. In de Giro d’Italia wist hij niet te zegevieren, maar daar wil de renner van EF Education-EasyPost volgend jaar verandering in te brengen, vertelt hij in gesprek met Ekstra Bladet.

Cort hoopt in 2023 opnieuw te starten in zowel de Giro als de Tour. Mocht het hem ditmaal lukken om een etappe te winnen in de Italiaanse rittenkoers, dan treedt hij toe tot het prestigieuze groepje coureurs dat een rit in alle drie de grote ronden heeft gewonnen. In de Giro van afgelopen jaar had hij door blessures niet de juiste vorm om te winnen. “Ik weet niet of ik daar nog echt mee zit, maar ik wil nu absoluut een etappe winnen”, klinkt Cort vastberaden. “Het is geen geheim. Het is een van de redenen om volgend jaar weer de Giro te rijden.”

In gesprek met Ekstra Bladet gaf de 29-jarige Cort ook al enig inzicht in de rest van zijn programma. Hij begint zijn seizoen eind januari met enkele eendaagsen op Mallorca, waarna hij de Ster van Bèsseges (1-5 februari) en de Volta ao Algarve (15-19 februari) rijdt. Tussen Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico moet nog gekozen worden, maar wel is al zeker dat de Deen Milaan-San Remo zal betwisten. De kasseiklassiekers laat hij, net als de voorbije jaren, aan zich voorbijgaan.