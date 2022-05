Mads Pedersen verslaat Elmar Reinders in Fyen Rundt

Elmar Reinders heeft zondag net naast de overwinning gegrepen in Fyen Rundt, een Deense eendagskoers van UCI 1.2-niveau. De Nederlander van Riwal werd geklopt door niemand minder dan Mads Pedersen, die dit weekend namens de Deense selectie uitkomt in eigen land.

Reinders zat in de finale van de 189 kilometer lange koers in een kopgroep van vijf. Hij was omringd door vier thuisrijders en werd dus geklopt door de wereldkampioen van Harrogate. Sebastian Kolze Changizi eindigde als derde. Reinders was overigens niet de enige Nederlander in de top-10, want Joren Bloem (ABLOC CT) werd zevende.

Zaterdag moest Reinders ook al zijn meerdere erkennen in Pedersen. De Deen veroverde nog een derde plaats in de GP Herning en hield de Nederlander van het podium. De winst ging toen naar Andeas Stokbro.