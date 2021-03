Mads Pedersen rijdt Bredene Koksijde Classic, niet Milaan-San Remo

Geen Mads Pedersen in Milaan-San Remo dit weekend. De wereldkampioen van Harrogate is door zijn ploeg Trek-Segafredo van de Italiaanse startlijst gehaald en aan de deelnemerslijst van Bredene Koksijde Classic toegevoegd.

Voor aanvang van dit seizoen was het plan van Pedersen om na Parijs-Nice door te stoten in Milaan-San Remo. Op de eerste voorlopige startlijst ontbrak de rappe Deen al in de ploeg van Trek-Segafredo, en nu is duidelijk waarom. Pedersen wordt vrijdag uitgespeeld in de semi-klassieker Bredene Koksijde Classic.

De 25-jarige klassiekerkopman voegt zich in België bij een deel van de ploeg die woensdag ook Nokere Koerse reed. Edward Theuns werd er dertiende, maar juist hij ontbreekt vrijdag. Met de Italiaan Matteo Moschetti heeft Trek-Segafredo nog een rappe man in de gelederen voor de sprintkoers die Bredene Koksijde Classic is.

Pedersen, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, krijgt verder steun van Koen de Kort, Alexander Kamp, Alex Kirsch en Emils Liepins.

Selectie Trek-Segafredo voor Bredene Koksijde Classic 2021 (19 maart)

Alexander Kamp

Alex Kirsch

Koen de Kort

Emils Liepins

Matteo Moschetti

Mads Pedersen

Voorlopige selectie Trek-Segafredo voor Milaan-San Remo 2021 (20 maart)

Nicola Conci

Jacopo Mosca

Ryan Mullen

Vincenzo Nibali

Quinn Simmons

Toms Skujins

Jasper Stuyven