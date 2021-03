Voorbeschouwing: Bredene Koksijde Classic 2021

Het Vlaamse voorjaar gaat op vrijdag 19 maart verder met de semi-klassieker Bredene Koksijde Classic. Deze eendagskoers maakt deel uit van de UCI ProSeries en kan rekenen op de deelname van zes WorldTour-ploegen. Wie treedt in de voetsporen van Pascal Ackermann, die in 2019 de laatste editie won in Koksijde? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De geschiedenis van de Bredene Koksijde Classic gaat nog niet zo heel lang terug. Pas in 2011 werd de wedstrijd voor het eerst georganiseerd. Dat was toen onder een naam die allicht beter in het geheugen gegrift staat bij menig wielerliefhebber: de Handzame Classic. Na 2018 werd de naam veranderd. Handzame werd aan de kant geschoven en Koksijde werd tot en met 2024 de aankomstplaats van de voorjaarskoers.

“Het doet hartzeer te moeten vertrekken uit Handzame, daar waar alles begon. Maar we konden niet anders”, reageerde koersorganisator Bert Pattyn. “Wij waren te beperkt qua accommodatie en op logistiek vlak. Natuurlijk is de verhuizing naar Koksijde ook financieel interessant.” Bredene was al even startplaats en bleef dat ook, vandaar ook de nieuwe naam Bredene Koksijde Classic. De datum van de West-Vlaamse koers bleef hetzelfde: kort na Nokere Koerse en daags voor Milaan-San Remo.

Overigens was de Handzame Classic zoals we die kenden al vanaf 2002 onderdeel van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Met mannen als Johan Museeuw (2002), Jaan Kirsipuu (2004), Robbie McEwen (2006) en Danilo Napolitano (2009) kon de koers rekenen op stevige winnaars. Vanaf 2011 ging de koers onder eigen vlag verder, eigenlijk dus de eerste ‘echte’ Handzame Classic. Steve Schets ging met de zege lopen ten koste van Kenny van Hummel. Met Kenny Dehaes (2013) en Gianni Meersman (2015) volgden nog twee Belgen.

De enige Nederlander op de erelijst is Hans Dekkers, die in 2007 won toen de wedstrijd nog onderdeel was van de Driedaagse van West-Vlaanderen. Een ding hebben bijna alle winnaars gemeen: het zijn sprinters. Kristoffer Halvorsen, Álvaro Hodeg en Pascal Ackermann wonnen de laatste drie edities die verreden werden. Vorig jaar ging de Bredene Handzame Classic niet door vanwege de coronacrisis. Het was niet de eerste afgelasting, want in 2005 zorgde sneeuwval voor de nodige problemen.

Laatste tien winnaars Bredene Koksijde Classic

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Álvaro Hodeg

2017: Kristoffer Halvorsen

2016: Erik Baška

2015: Gianni Meersman

2014: Luka Mezgec

2013: Kenny Dehaes

2012: Francesco Chicchi

2011: Steve Schets

Vorige editie

In 2019 ging de Bredene Koksijde Classic over 197,5 kilometer en vormden de Kemmelberg en de Rodeberg de belangrijkste scherprechters, maar vanaf daar was het nog ruim 100 kilometer naar de streep. Voorts was het oppassen voor de wind op de wegen van de Moeren bij Veurne. Een kopgroep van zes kreeg maximaal zeven minuten voorsprong, die vakkundig gecontroleerd werd door de sprintersploegen.

De heuvelzone met de ‘Kemmel’ en de Rodeberg vormde weinig problemen en de wind in de Moeren was niet sterk genoeg. Daardoor was het vooral te doen op de drie lokale omlopen rond Koksijde. Favoriet Fabio Jakobsen kwam ten val in de finale en Álvaro Hodeg, die al titelverdediger startte, kampte met pech. Laatstgenoemde kon nog terugkeren en meedoen voor de ereplaatsen. Hodeg moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek, want Pascal Ackermann won. Een andere oud-winnaar, Kristoffer Halvorsen, eindigde als tweede.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Uitslag Bredene Koksijde Classic 2019

1. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) in 4u35m47s

2. Kristoffer Halvorsen (Team Sky) allen z.t.

3. Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick-Step)

4. Szymon Sajnok (CCC)

5. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van de Bredene Koksijde Classic is ten opzichte van de editie van 2019 ongewijzigd. De organisatie doet een beroep op de mensen om in verband met de coronamaatregelen niet te komen kijken langs het parcours. Zo zijn toeschouwers verboden in de start- en finishzone, op de hellingen en langs de kasseienstroken.

“Vanuit Bredene rijdt het peloton richting Diksmuide”, legde koersorganisator Bert Pattyn vorige week uit. “Vervolgens gaat het naar Poperinge, waarna we twee lussen maken in de heuvelzone met onder meer de Monteberg, de Kemmelberg (0,6 km aan 7,3%) en de Rodeberg (1 km aan 3,8%). Opnieuw via Poperinge trekken we naar de Moeren.” Daar hoopt de organisatie natuurlijk op de wind die de koers hard maakt, zoals dat vorig najaar het geval was in Brugge-De Panne.

Vervolgens zet het peloton vaart richting finishplaats Koksijde. “Na de Moeren doen we nog Adinkerke en Veurne (inclusief de kasseien van de Veurnestraat, red.) aan en sluiten we af met drie plaatselijke ronden in Koksijde”, aldus Pattyn. Het lokale circuit is 13,5 kilometer lang en voert de renners ook doorheen deelgemeentes Sint-Idesbald en Oostduinkerke. Doordat de laatste pakweg 40 kilometer over dit parcours gaan, lijkt een massasprint onafwendbaar in ‘de Primavera van het Noorden’.

Vrijdag 19 maart, Bredene – Koksijde (200 km)

Start: 12.30 uur

Finish: 17.15 uur

Favorieten

Tien WorldTour-ploegen (BORA-hansgrohe, INEOS Grenadiers, Lotto Soudal, Deceuninck-Quick-Step, Qhubeka ASSOS, Cofidis, Israel Start-Up Nation, Trek-Segafredo, UAE Emirates, Groupama-FDJ, Team DSM en Intermarché-Wanty-Gobert) krijgen de concurrentie van tien ProTeams en drie continentale formaties.

De topfavoriet vinden we niet binnen de WorldTour. Alle ogen zijn gericht op Tim Merlier en Alpecin-Fenix. De sprinter heeft Tirreno-Adriatico in de benen en bewees aan het begin van deze maand dat in koersen als Le Samyn en de GP Monseré geen maat op hem staat. De overmacht waarmee hij die koersen won, zet hem duidelijk een trede boven de rest. Merlier, die de heuvelzone moet kunnen overleven en ook waaiers aankan, heeft onder meer Roy Jans en Laurens De Vreese in dienst.

In de GP Monseré was het een massasprint die Merlier won. We gaan ervan uit dat de Bredene Koksijde Classic ook zo zal eindigen, dus kijken we met extra interesse naar de uitslag van toen. Mark Cavendish werd toen tweede. De ervaren Brit behaalde er zijn eerste podiumplek sinds april 2019. In de kleuren van Deceuninck-Quick-Step fleurt Cav weer op, en zijn sprint in de GP Monseré was zeker niet slecht. Zonder uit het zadel te komen, en na kort ingesloten te hebben gezeten, eindigde hij als tweede. Kan Cavendish een gooi doen naar de zege?

De ploeg van Deceuninck-Quick-Step lijkt gebouwd rondom een sprinter. Shane Archbold, Iljo Keisse, Stijn Steels en Jannik Steimle zijn echte hardrijders die een sprint op touw kunnen zetten. Florian Sénéchal kan dat ook, maar de Fransman kan bij een harde koers ook winnen. Bovendien beschikt hij over een sprint, getuige zijn tweede plek in de Clásica de Almería begin dit jaar. Een uitstekend plan-B voor de Belgische formatie.

Timothy Dupont schrijven we ook op. De teller van de ervaren sprinter van Bingoal-WB is sinds zijn ritzege in de Ster van Bessèges al van de nul. Daarna volgden nog ereplaatsen in Almería (vijfde), Le Samyn (negende) en de GP Monseré (derde). Dupont is een echte sprinter die in slechte weersomstandigheden boven komt drijven. Bovendien schuwt Bingoal-WB het niet om initiatief te nemen in de achtervolging. Dupont lijkt daardoor de grootste uitdager van Merlier te worden in een ‘normale’ massasprint.

Bij BORA-hansgrohe ontbreekt titelverdediger Pascal Ackermann. De Duitse ploeg heeft met Martin Laas en Matthew Walls twee sprinters van de tweede lijn, terwijl Nils Politt en Lukas Pöstlberger hun vorm zullen willen aanscherpen richting de grote klassiekers. UAE Emirates komt dan weer met Juan Sebastián Molano als rappe man en Mikkel Bjerg als outsider vanuit een eventuele aanval. Team DSM stuurt een jonge selectie, met Alberto Dainese als kopman voor de massasprint.

INEOS Grenadiers mikt op drie paarden, maar Owain Doull, Tom Pidcock en Ethan Hayter zijn zeker niet de topfavorieten. Trek-Segafredo heeft met Matteo Moschetti wel een serieuze kanshebber. In de Tour de La Provence en de UAE Tour behaalde de Italiaan enkele ereplaatsen. Groupama-FDJ rekent dan weer op de Brit Jake Stewart, met zijn tweede plek in de Omloop Het Nieuwsblad en vierde plaats in de Ster van Bessèges toch wel een openbaring. Let ook op Rait Ärm, een 20-jarige Est van de opleidingsploeg die in de GP Monseré stiekem tiende werd in de sprint.

Voor Belgische kanshebbers moeten we kijken bij Lotto Soudal (Gerben Thijssen), Cofidis (Piet Allegaert en Jelle Wallays) en Israel Start-Up Nation (Tom Van Asbroeck). Die laatste ploeg spreidt graag zijn kansen, want ook Rudy Barbier en Jenthe Biermans kunnen scoren. Qhubeka ASSOS heeft ook enkele outsiders in huis met de snelle Matteo Pelucchi en de sterke Max Walscheid. Op meerdere paarden wedden? Dat kan Intermarché-Wanty-Gobert ook: Riccardo Minali, Baptiste Planckaert en Danny van Poppel.

Andere outsiders, en dan denken we vooral aan kanshebbers voor een ereplaats, zijn Thomas Boudat (Total Direct Energie), Pierre Barbier, Eduard-Michael Grosu (beiden Delko), Kristoffer Halvorsen, Rasmus Tiller (beiden Uno-X), Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise), Alfdan De Decker (Tarteletto-Isorex), Emiel Vermeulen (Xelliss-Roubaix Lille Métropole), Piotr Havik en Jules Hesters (BEAT Cycling).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Timothy Dupont, Mark Cavendish

** Matteo Moschetti, Jake Stewart, Ethan Hayter

* Alberto Dainese, Gerben Thijssen, Juan Sebastián Molano, Danny van Poppel

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Het is vrijdag bewolkt en fris langs de Belgische kust, meldt Meteovista. De temperatuur schommelt in finishplaats Koksijde rond de 8°C, terwijl de wind met windkracht 4 uit het noordoosten komt. De kans op neerslag is klein, maar de wind kan zeker een rol van betekenis spelen. In de Moeren komt een noordoostenwind schuin van voren. Niet ideaal voor waaiers, maar de wind hoeft maar even wat te draaien…

Publiek wordt opgeroepen om niet langs het parcours te komen kijken. De organisatie verwijst de wielerfans daarom door naar de televisie-uitzendingen van Sporza op Eén en Eurosport 2. De livebeelden zijn vanaf 15.30 uur te zien.